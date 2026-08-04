Magyar Péter: „kritikus éjszaka után, kritikus napok előtt, de már látszik a fény az alagút végén”

„Az éjszakai fordulat bizakodásra ad okot, de a legnehezebb napok még előttünk állnak” – reagált a Facebookon Magyar Péter arra, hogy kedd reggelre két centimétert emelkedett a paksi vízszint.

A miniszterelnök arról beszélt, hogy az eddigi legnehezebb és legkritikusabb éjszakán van túl az ország, ugyanis a Duna folytatódó apadása miatt hétfő estétől egyre kilátástalanabbnak tűnt, hogy sikerül működésben tartani az erőmű utolsó, még termelő turbinát. Elmondta,

hajnali fél kettőkor az atomerőmű vezetése arról tájékoztatta, hogy a vízszint pár milliméterre van attól, hogy 44 év után először meg kelljen indítani a teljes lekapcsolási folyamatot.

A kormányfő úgy fogalmazott: ezután megtörtént, amire napok óta egy ország vár, először a paksi fő Duna-ágon, majd rövidesen az erőmű hidegvizes csatornájának öblében is megfordult a hetek óta történő apadás és lassú emelkedésnek indult a vízszint. Ezzel együtt helyreállt a szivattyúk teljesítménye, stabilizálódott a helyzet – közölte.

A fantasztikus nemzeti összefogásról beszélő Magyar Péter hangsúlyozta, szinte példa nélküli, ahogyan a nagyvállalatok, az önkormányzatok, az intézmények és sok millió magyar ember egyszerre, önként vállal sorsközösséget az ország víz- és energiabiztonságáért. Kiemelte, hogy sok ezer vízügyi, energetikai, rendvédelmi, egészségügyi, szociális és közlekedési szakember a legnagyobb forróságban, szélsőséges körülmények között, szinte alvás nélkül szolgálja a hazáját és a honfitársait.

A miniszterelnök hangsúlyozta,

már látszik az alagút végén a fény, mert péntektől megérkezik a lehűlés és talán a Duna fenti vízgyűjtő területeire is a hőn áhított csapadék.

Hozzátette, megköszöni, ha a következő négy napban „továbbra is összekapaszkodva tudunk haladni a megkezdett úton”. Kiemelte, ezután is elvárják, hogy a nagyfogyasztók betartsák az önként vállalt fogyasztáscsökkentést, és köszönik, ha a lakosság vissza tudja fogni, vagy át tudja ütemezni a fogyasztását a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban.

Az áramfogyasztás vasárnap és hétfőn 6-700 megawattal volt alacsonyabb a szakemberek által előrejelzett legmagasabbnál - közölte. Csináljuk meg közösen ugyanezt ma és a következő napokban is – szólított fel a kormányfő, aki azt kérte, hogy „fogjunk össze és cselekedjük meg, amit megkövetel a haza”.