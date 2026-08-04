Kínai wok serpenyőket hív vissza egy cég Magyarországon, ez a baj velük

A hatóság azt kéri, hogy amennyiben valaki vásárolt Wok Pan Natural Kitchen 28 cm elnevezésű, 95731003421000000800 cikkszámmal rendelkező serpenyőt, azt a továbbiakban ne használja. A közlemény szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzésnél Kínában gyártott, 28 centiméter átmérőjű wok serpenyőről megállapították, hogy annak tapadásgátló bevonata a használat során leválik, így annak részecskéi bekerülhetnek az élelmiszerekbe.

A bejelentés szerint a termékből Németországon keresztül a magyarországi TEDi üzletekbe is érkezett. A TEDi Árukereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a forgalomból és visszahívta a fogyasztóktól a kifogásolt tételeket. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött wok serpenyők további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi. Az ügyben érintett, 2026. január 09. és július 20. között értékesített wok serpenyőket a 3300 forint vételár visszatérítése ellenében visszaveszik vagy a vásárló egy másik termékre cserélheti ebben az összegben bármelyik üzletükben.