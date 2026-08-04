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A felújítás alatt álló Blaha Lujza tér 2021. szeptember 18-án. Ettől a naptól ismét bővített forgalmi kapacitással használhatják a fővárosban a Rákóczi út-Nagykörút csomópontot az autóval közlekedők.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Oldják a biciklis-gyalogos konfliktusokat a Nagykörúton Budapesten

Infostart / MTI

A Nagykörút teljes megújulásáig sem maradnak el az ottani fejlesztések: több hely jut a gyalogosoknak, biztonságosabbá válik a kerékpáros közlekedés, miközben új parkoló- és rakodóhelyek is létesülnek a József körút egy szakaszán – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A Reallocate európai uniós projekt lehetőséget teremt arra, hogy a BKK viszonylag kis költségű, gyorsan megvalósítható beavatkozásokkal javítsa a Nagykörút használhatóságát és biztonságát már ezen a nyáron. A bruttó 30 millió forint összköltségű beruházás finanszírozása 100 százalékban uniós forrásból, a Horizon 2020 REALLOCATE projekt keretében, a Fővárosi Önkormányzat, a Budapest Közút és a Budapesti Közlekedési Központ együttműködésében valósul meg.

A közlemény szerint

a Nagykörút teljes megújítása továbbra is Budapest egyik kiemelt városfejlesztési projektje, a részletes műszaki tervek elkészítése folyamatban van.

Vannak azonban olyan problémák, amelyeket minél előbb orvosolni kell, azok nem várhatnak a Nagykörút teljes átépítésig.

A fejlesztés egyik legfontosabb eleme, hogy a József körútnak a Scheiber Sándor utca és a Corvin-negyed közötti szakaszán, a Petőfi híd felé vezető oldalon a kerékpáros közlekedés a járdáról az útpályára kerül, ott kerékpársávot, parkoló- és rakodóhelyeket, továbbá Mobi-pontokat alakítanak ki. Ez alól csak a Baross utca kereszteződése előtti rövid szakasz kivétel: a Kiscsibész térnél forgalomtechnikai okok miatt továbbra is a járdából leválasztott részen lehet majd kerékpárral közlekedni.

A József körút mentén többségében ma is az útpályán vezet a kerékpársáv, három rövid, járdán vezetett szakasz kapcsán történik beavatkozás.

Az összegzés szerint

a szeptember 1-ig megvalósuló átalakításra azért van szükség, mert a jelenlegi kialakítás sokszor konfliktusokat okoz a gyalogosok és a kerékpárral közlekedők között.

A módosítással a gyalogosok számára több hely marad a járdán, eközben a kerékpáros közlekedés egyértelműbb és kiszámíthatóbb környezetbe kerül, biztonságosabban lehet majd közlekedni.

A parkoló gépjárművek által védett kerékpársávok kialakítása illeszkedik a lakossági igényekhez, a külföldi gyakorlatokhoz, emellett lehetőséget ad a Nagykörút jövőbeli elrendezésének tesztelésére - írták.

Közölték, a környéken élők, valamint az itt működő üzletek és szolgáltatók többször felmerülő észrevétele volt, hogy a rakodási lehetőségek hiánya miatt gyakran a járdán vagy szabálytalan módon történik az áruszállítás, valamint a rakodás. A fejlesztés részeként a József körúton új parkoló- és rakodóhelyek is létesülnek, amelyek segítik az ottlakókat és a helyi vállalkozásokat, illetve javítják a közterület rendezettségét is.

A BKK tájékoztatása szerint a Reallocate-projekt részeként

nemcsak a József körúton, hanem a Baross utcában is fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát. A Nagykörút és a Mária utca közötti szakaszon mindkét irányban új kerékpársávot létesítenek.

A Baross utcából ezért 14 parkolóhelyet a Nagykörútra helyeznek át.

Az elmúlt időszakban a Nagykörúton történt közlekedési balesetek miatt a BKK kezdeményezésére egyeztetések indulnak a fővárossal, a Budapest Közúttal és a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal. Ezeken áttekintik a Nagykörút következő években megvalósuló teljes átépítésének műszaki és forgalomszervezési megoldásait, és ha a vizsgálatok ezt indokolják, akkor módosítják a terveket. Emellett azt is megvizsgálják, hogy vannak-e olyan beavatkozások, amelyek az átépítést megelőzően is megvalósíthatók és hozzájárulhatnak a biztonságosabb közlekedéshez.

Az útpálya aszfaltburkolata ebben a Reallocate-projektben nem újul meg, és még nem építik ki a Nagykörút teljes felújítását célzó, hosszú távú tervekben szereplő végleges utcaképet sem. A mostani projekt célja az, hogy a jelenlegi keresztmetszeten belül olyan változások valósuljanak meg, amelyek rövid időn belül is kézzelfogható javulást hoznak a közlekedésben, a közterület használatában, emellett a jövőbeli kialakítást is tesztelhetővé teszik – áll a közleményben.

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Oldják a biciklis-gyalogos konfliktusokat a Nagykörúton Budapesten

Oldják a biciklis-gyalogos konfliktusokat a Nagykörúton Budapesten

A Nagykörút teljes megújulásáig sem maradnak el az ottani fejlesztések: több hely jut a gyalogosoknak, biztonságosabbá válik a kerékpáros közlekedés, miközben új parkoló- és rakodóhelyek is létesülnek a József körút egy szakaszán – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).
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