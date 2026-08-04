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Kylian Mbappé, a Real Madrid játékosa sajtóértekezleten vesz részt a madridi Valdebebas sportközpontban 2025. január 21-én. A címvédõ Real Madrid január 22-én a Red Bull Salzburg ellen lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában.
Nyitókép: MTI/EPA/Fernando Villar

Kylian Mbappé anyukája megtiltotta a mobilozást a fia klubjában

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A francia sportkörökben heves vitákat kiváltó, példa nélküli lépésként Fayza Lamari – Kylian Mbappé édesanyja – megtiltotta a mobiltelefonok használatát a Stade Malherbe Caen létesítményeiben. Abban a klubban, amelyben fia a főtulajdonos.

A L’Équipe című francia sportnapilap beszámolója szerint Fayza azért hozta meg ezt a döntést, hogy elősegítse a klub fiatal tehetségeinek fejlődését és erősítse a játékosok közötti összhangot, kiküszöbölve az okoseszközök okozta figyelemelvonást. A lap nem hozta nyilvánosságra, milyen hivatalos pozíciót vagy adminisztratív szerepet tölt be Lamari asszony a klubnál, amely az előző szezonban kiesett a harmadosztályba.

Matthieu Bodmer, a néhány napja kinevezett új sportigazgató – hajdani kétszeres bajnok középpályás – üdvözölte a lépést, és a klub jobb jövőjének megalapozása felé tett, helyes irányba mutató stratégiai lépésként jellemezte azt.

Bodmer így nyilatkozott a sajtónak: „Rendkívül érdekel az Mbappé család ifjúsági projektje. Ha látnák, milyen intézkedéseket vezetnek be az oktatás, a lakhatás, a táplálkozás és a személyes támogatás terén, azonnal felismernék az erőfeszítések nagyságrendjét.”

Lelkesen hozzátette:

„Fayza teljes tilalmat rendelt el a mobiltelefonok használatára az edzőközpontban; ez egy csodálatos és bátor döntés, amelynek köszönhetően a fiatal játékosok sokkal többet beszélgetnek, kommunikálnak és élnek közösségi életet, mint korábban.”

A legutóbbi két világbajnokság gólkirálya, Kylian Mbappé 2024 szeptemberében szerezte meg a többségi tulajdonrészt a caeni klubban. A Coalition Capital nevű befektetési alapján keresztül hatalmas, 15 millió eurós összeggel megvásárolta a nehéz helyzetben lévő klub részvényeinek 80 százalékát, emellett pedig az adósságok jelentős részét is rendezte. A fennmaradó tulajdonrész Pierre-Antoine Captoné, a klub igazgatótanácsának jelenlegi elnökéé.

Mbappé és családja ugyanakkor heves bírálatok kereszttüzébe került a Stade Malherbe Caen dühös szurkolói részéről, akik őket teszik teljes mértékben felelőssé a klub harmadosztályba való – hatalmas visszhangot kiváltó – kieséséért. Ez történelmi mélyrepülésnek számít, amelyet a patinás klub történetének egyik legsúlyosabb kudarcaként tartanak számon.

Bodmer visszautasította a kritikát: „Úgy vélem, ez a bírálat teljesen igazságtalan; és ezt nem csupán azért mondom, mert Kylian a klub fő tulajdonosa, hanem azért, mert már az Mbappé család érkezése előtt is komoly nehézségek álltak fenn. A kiesés az évek során felhalmozódott hibák természetes következménye, ahogyan ez minden válságon áteső klubnál előfordul. Mélységesen tisztelem azt a bátor befektetést, amelyet akkor hajtott végre, amikor a körülmények rendkívül bonyolultak és kockázatosak voltak.”

A L’Équipe megerősítette, hogy Bodmer sokkal könnyebben és rugalmasabban kommunikál Fayza Lamarival, Mbappé édesanyjával, aki jelentős időt és energiát fordít a Malherbe Caen mindennapi ügyeinek intézésére. Ezzel ő válik a klubon belüli stratégiai döntéshozatal legbefolyásosabb alakjává, annak ellenére, hogy hivatalos pozíciója egyelőre tisztázatlan.

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