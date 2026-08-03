Magyar Péter Mészáros Lőrincnek üzent: „még nem késő”

Mészáros Lőrinc gyárát leszámítva amúgy Magyar Péter elégedett a magyarországi vállalatok takarékossági felajánlásaival.

Az izocukor gyár tulajdonosának azt üzente a kormányfő, hogy még nem késő önkéntes felajánlást tenni az energiafelhasználás csökkentésére, egyben jelezte: nehezményezi, hogy a korábban kiemelt állami juttatásokban részesülő üzem még mindig nem reagált a kormány takarékossági felhívására.

Mint közli: amúgy jó hírekről tud beszámolni a vezénylő központból.

„Az áramhálózat stabil. Az utolsó paksi turbina működik. A fogyasztás a magyar vállaltoknak és embereknek köszönhetően jelentős alacsonyabb a vártnál.”

A legkritikusabb napok jönnek – figyelmeztetett Magyar Péter.

A vállalatokat felszólította a takarékosságra, az állampolgároknak köszönetet mondott a fegyelmezettségükért.