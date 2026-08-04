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Israel and Iran small flags on burning dark background. Concept of crisis of war and political conflicts between nations. Selective focus
Nyitókép: Zeferli/Getty Images

Kémkedéssel vádoltak meg két iránit, nem volt számukra menekülés

Infostart / MTI

Az iráni hatóság szerint a két kivégzett ember a tavalyi és az idei háború alatt szivárogtatott ki katonai titkokat Izraelnek.

Kivégeztek hétfőn Iránban két embert azzal a váddal, hogy érzékeny katonai információkat és biztonsági koordinátákat adtak át Izraelnek a háború idején – jelentette a Fársz iráni hírügynökség.

Az iráni igazságügyi tárcához közel álló Mizán hírportál közlése szerint a két férfit „kémkedés és a cionista rezsimmel történő összejátszás” miatt akasztották fel. Az elítéltek a tavalyi és az idei háború alatt folytatták állítólagos kémtevékenységüket.

A világon Kína után Iránban hajtják végre a legtöbb halálbüntetést a jogvédők adatai szerint, és a közel-keleti konfliktus kiújulása óta még tovább emelkedtek a számok. Tavaly 1639 elítéltet végeztek ki, ami rekordnak számít az 1989 utáni időszakban a Norvégiában működő Iran Human Rights és a franciaországi székhelyű Együtt a Halálbüntetés Ellen (ECPM) nevű szervezet szerint.

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