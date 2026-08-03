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Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezetõhelyettese, Mónus Benjámin, a Jövõ Építõ Fiatalok Egyesület és Skrabski Fruzsina dokumentumfilmes, újságíró (b-j) a Magyar Péter miniszterelnök által lemondásra felszólított közjogi méltóságok és állami intézményvezetõk melletti szimpátiatüntetésen a Sándor-palota elõtti Szent György téren 2026. június 7-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Felfüggesztik a Mandiner print hetilapjának kiadását

Infostart

A Mandiner Novum Nonprofit Zrt. felfüggeszti a Mandiner print hetilapjának kiadását.

„A lap ezen a héten már nem jelenik meg, a július 30-ai, most még elérhető lapszámunk az utolsó” – közli a szerkesztőség a mandiner.hu oldalon.

Mint írják: „az első szavunk a köszöneté az olvasóink, több ezer vásárlónk és előfizetőnk felé, akik az elmúlt hét évben minket választottak, megvették lapunkat vagy előfizettek rá.”

Az első lapszámmal a Mandiner 2019 szeptemberében jelentkezett.

A búcsúzáskor megemlítik: „különösen büszkék vagyunk arra, hogy hét éven át lapszámról lapszámra több oldalon foglalkoztunk a külhoni magyarság ügyeivel, problémáival és sikertörténeteivel; hogy a hazai és a nemzetközi közéletet alakító vezető döntéshozók egész sorával készíthettünk nagyinterjúkat; hogy különböző rovatainkban a magyar vidéktől a külhonon keresztül a nagyvilágig számos helyi riportot és útirajzot közölhettünk szerzőinktől; s hogy Élet rovatunkban ismert és kevéssé ismert, az élet megannyi területén értéket teremtő, példaértékű személyiség százait mutathattuk be.”

Nyitókép: Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezetőhelyettese, Mónus Benjámin, a Jövő Építő Fiatalok Egyesület és Skrabski Fruzsina dokumentumfilmes, újságíró (b-j) a Magyar Péter miniszterelnök által lemondásra felszólított közjogi méltóságok és állami intézményvezetők melletti szimpátiatüntetésen a Sándor-palota előtti Szent György téren

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Kezdőlap    Belföld    Felfüggesztik a Mandiner print hetilapjának kiadását

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