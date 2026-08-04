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Nipah Virus Particles Colorized transmission electron micrograph of mature extracellular Nipah virus particles (red) near the periphery of an infected VERO cell (blue). Image captured at the NIAID Integrated Research Facility in Fort Detrick, Maryland.
Nyitókép: Unsplash

Halálos áldozatai vannak a bélfertőzésnek, a zöld saláta volt a legfőbb ok

Infostart / MTI

Halálos áldozatai vannak az Egyesült Államok Michigan államában terjedő bélfertőzésnek, ami eddig már ezreket betegített meg – közölték a szövetségi állam egészségügyi hatóságai.

Michigan egészségügyi adminisztrációjának (Michigan Department of Health and Human Services) közleménye szerint két ember vesztette életét a fertőzés miatt, akiknél ugyanakkor a súlyos állapot kialakulását elősegítette általános egészségi állapotuk.

A cyclosporiasis fertőzéshez kapcsolódóan eddig több mint 11 200 esetet jelentettek Michiganben, és csaknem 200 ember kórházi ellátásra szorult az Egyesült Államok felső középnyugati államában.

Az eddigi vizsgálatok a tömeges fertőzés forrásaként zöld salátákat állapítottak meg, a gyanú szerint azonban további élelmiszerek is hozzájárulhattak a megbetegedésekhez. Hivatalosan nem tudták visszavezetni a járványszerű terjedést egyetlen termékhez, illetve egyetlen forráshoz, akkor sem, ha az első esetek egy gyorsétteremlánc üzleteiben vásárolt zöldségtermékekhez kötődtek.

A cyclosporiasis bélparazita általában szennyezett nyers zöldségek és gyümölcsök fogyasztása révén kerül a szervezetbe, gyors lefolyású hasmenést és további tüneteket okoz, kezelés nélkül pedig hosszabb ideig képes további tüneteket okozni.

Az orvosi tapasztalatok szerint a fertőzés ritkán vezet halálos következményekhez.

(Nyitóképünk illusztráció)

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