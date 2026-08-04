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Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

A melegedők hőségben másképpen fontosak: munkában a Máltai Szeretetszolgálat

InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

A rendkívüli hőség a hajléktalanok számára is komoly veszélyt jelent. Az InfoRádió Romhányi Tamást, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét kérdezte.

Nemcsak a téli hidegben, de a nyári rendkívüli hőségben is oda kell figyelni a hajléktalan emberekre.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője elmondta: ez ugyanolyan megterhelő időszak bizonyos szempontból a hajléktalan emberek számára, mint a téli hideg, csak másfajta terhelés éri őket, de különösen a közterületen élők minden változásnak, minden hőhullámnak ki vannak téve.

A munkatársaink azért dolgoznak, hogy minél többüket rávegyék arra, hogy fogadják el ebben az időszakban is az ellátást, és keressék fel például a Máltai Szeretetszolgálat valamelyik intézményét. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak országszerte 72 hajléktalanellátó intézménye van – tette hozzá a kommunikációs vezető.

A nappali ellátást nyújtó intézményeinkbe valamivel többen mennek be, tíz-húsz százalékkal, vannak városok, ahol ennél nagyobb arányban is megnőtt a létszám, de alapvetően

vannak még férőhelyek, tehát tudunk fogadni még több embert. Most a melegedők a nevükkel ellentétben hűtött helyiségként funkcionálnak

– mondta.

Romhányi Tamás hangsúlyozta: a hajléktalanok számára a hőségben a legnagyobb kihívás a kiszáradás veszélye.

„Budapesten kilenc utcai gondozószolgálatunk járja azokat a helyeket, ahol ismereteink szerint hajléktalan emberek gyakran tartózkodnak, megközelítőleg 900 és 1000 fő között mozog azoknak a száma, akiknek a tartózkodási helyét számon tartják a kollégáink, őket ebben az időszakban jellemzően hűtött vízzel keresik fel a munkatársaink.”

A kommunikációs vezető szerint sok esetben már az is segítség lehet, ha az utcán élők hűtött helyiségekben akklimatizálódhatnak.

Az interjút Domanits András készítette.

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A melegedők hőségben másképpen fontosak: munkában a Máltai Szeretetszolgálat

A melegedők hőségben másképpen fontosak: munkában a Máltai Szeretetszolgálat
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