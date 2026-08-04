Csörnyei Géza: az 50-60 éves budapesti vízvezetékek az élettartamuk végére jutottak

A budapesti víziközmű-hálózatnak 13 éves adóssága van, nagyon sok felújítást elhalasztottak forráshiány miatt – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csörnyei Géza, a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: a hálózat átlagéletkora 50 év felett van, nagyon öreg.

„Rengeteg, nagyjából három-négyszáz kilométer olyan vezetékünk van, ami 100 év fölötti, és még több tíz kilométer, ami 130 év fölötti, tehát nagyon öreg vezetékekkel rendelkezünk. Meglepő módon a 130 év fölötti, még bent lévő vezetékeink viszonylag jó állapotúak, azokkal viszonylag sokat foglalkozunk, hogy biztosak legyünk abban, hogy nem rosszak, de sajnos az 50-60 éves vezetékek – amelyek egyébként tipikusan a Nagy-Budapest fejlődésekor, a lakótelep-építésekkor, az '50-es, '60-as években nagyon nagy mennyiségben, több ezer kilométerben épültek be –, azt mutatják, hogy az élettartamuk végére jutottak. Rengeteg meghibásodásunk van ezeken a csöveken, ami azért probléma, mert tudjuk, hogy foglalkozni kellene velük, de nem tudtuk megtenni ezeket a felújításokat, vagyis majd hegyekben állnak ezek a problémák.

Vannak olyan szakaszok, ahol már lassan annyit költünk a hibajavításokra, amiből föl lehetett volna újítani ezeket a csöveket”

– mondta Csörnyei Géza.

Az anyagi forrásokkal kapcsolatban elmondta: az állandó javítás, foltozgatás viszi a pénzt, és lényegében nem áll rendelkezésre soha egyszerre akkora összeg, hogy felújítást lehessen belőle csinálni.

Ráadásul ezek a csövek a mostanihoz hasonló szélsőséges üzemállapotokban a többletfogyasztásból eredő terheléseket nem bírják – ilyenkor ugyanis megnő a vezetékekben a sebesség, a csapok gyakoribb nyitása-zárása nyomáshullámokat indít –, és újabb meghibásodások keletkeznek, amivel egyes területeken vízhiányokat okoznak a javítás idejére.

Megemlítette még, hogy ezeken a rossz állapotú csöveken az apró hibákon elszivárog a víz – ez nem jön fel a felszínre és nem vesszük észre, csak különböző műszeres vizsgálatokkal lehet kideríteni. Ilyen hibából egyre több van és így egyre több víz veszik el a rendszerből. Csörnyei Géza kiemelte:

ez a sokat emlegetett, nem számlázott víz, ami országos szinten 25 százalék, Budapesten kicsit jobb, 16 százalék környékén van.

„De ez nem dicsőség. Nyilván egy folyamatos munka eredménye, de ez rontja a hálózatba táplált víz hasznosulását, hiszen jelentős mennyiség nem jut el a fogyasztóhoz, mert előtte már a talajba szivárog vagy egyéb helyekre kerül” – fogalmazott a szakember.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette. A teljes beszélgetést megnézheti, meghallgathatja alább.