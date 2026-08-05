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A fényesen ragyogó telihold az éjszakai égen.
Nyitókép: Unsplash

Hatalmas erejű becsapódás a Holdon szerda reggel – videókon lehet nézni

Infostart

A SpaceX egy irányíthatatlanul keringő rakétája ütközhet égi kísérőnknek. Az esemény a Földről nehezen, vagy egyáltalán nem lesz látható.

Minden valószínűség szerint a Holdba csapódik szerda reggel, magyar idő szerint 8.35-kor egy SpaceX Falcon 9 hordozórakéta levált felső része. A rakétaelemet tavaly januárban két holdszonda felbocsátásához használták, azóta irányítatlanul kering az űrben.

A busz méretű, négy tonnás objektum óránként 8690 km/h sebességgel fogja elérni a Hold felszínét. Nem fog a becsapódás előtt égni, hiszen az égitestnek nincs oxigéndús légköre. A becsapódást és az annak nyomán keletkező porfelhőt lehet majd látni – szabad szemmel nem, csak jó esetben távcsövek segítségével.

Íme néhány élő videó, ahol követik az eseményt, de kérdéses, sikerül-e elcsípni:

Az eszköz várhatóan a Hold nyugati felén található Einstein-kráterbe csapódik.

A NASA közölte: a Lunar Reconnaissance Orbiter holdszonda a várható becsapódás előtt és után is átrepül a feltételezett helyszín felett, ami további adatokat szolgáltathat az eseményről.

A SpaceX korábban arról tájékoztatott, hogy nem szándékosan navigálták a rakétadarabot a Holdnak, az irányíthatatlanul keringett már egy ideje a Föld körül. Pályája módosulása a cég szerint a naptevékenység és a gravitációs erők hatásainak eredménye.

Mint ismert, az ilyen fokozatok jellemzően visszaesnek a Föld légkörébe és vagy elégnek, vagy az óceánba zuhannak. Mivel azonban a januári holdszondás küldetéshez nagyobb tolóerőre volt szükség, mint a Földhöz közelebbiekhez, a rakéta második fokozata az űrben maradt, céltalanul lebegve több ezer más űrszemét között, amelyeket az aktív műholdaknak el kell kerülniük.

Csak idén év elején állapították meg a csillagászok, hogy a rakétafokozat, amely kifogyott a maradék üzemanyagból és nem vezérelhető, egy olyan pályán halad, amely keresztezi a Holdét és így bele fog csapódni.

Minden szakértő leszögezi: az esemény senkire sem jelent veszélyt, bár rávilágít a megmaradt űreszközök (űrszemét) megsemmisítésével kapcsolatos sürgető feladatokra.

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