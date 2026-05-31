Eszméletlen svájcit találtak a Puskás Aréna mellett

A járókelők a kora reggeli órákban figyeltek fel a járdán fekvő, magatehetetlen férfira, aki mellett egy elektromos roller hevert az aszfalton.

A helyszínre riasztott mentők azonnal egészségügyi ellátásban részesítették, majd kórházba szállították a sérültet, aki az egészségügyi intézményben nyerte vissza az eszméletét.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán közzétett tájékoztatásában közölte, hogy a svájci férfi a baleset során súlyos sérüléseket szenvedett.

Az eset pontos körülményeit, valamint a bukás okait a rendőrség hivatalos eljárás keretében vizsgálja.