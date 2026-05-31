Hálaadó misét tartottak Orbán Viktorért

A születésnapi mise megtartásának tradícióját a néhai Szentmihályi Szabó Péter író és a Polgári Mulató közössége indította el, a szerző 2014-es halála óta pedig az özvegye, Szentmihályi Szabó Ilona szervezi meg minden május végén a megemlékezést.

Az ünnepelt politikus eddig egyetlen alkalommal sem vett részt a szertartásokon. Idén mintegy 150 hívő gyűlt össze az Erzsébet híd pesti hídfőjénél található templomban – írja a blikk.hu.

A szentmisét celebráló Osztie Zoltán plébános hangsúlyozta, hogy

a szertartással az egyház nem politizál.

Kifejtette, hogy a keresztény értékrendbe és az apostoli egyház legősibb imái közé tartozó nagypénteki könyörgésekbe is beletartozik a világi vezetők egészségéért, illetve a nemzet felemelkedéséért való fohászkodás.

A plébános hozzátette, hogy korábban Magyar Péterért, az ország jelenlegi kormányfőjéért is celebráltak már misét a templomban, kiemelve, hogy az államnak és az egyháznak szövetségesként kell együttműködnie a társadalom javáért.