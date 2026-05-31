A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfõinek csúcstalálkozójáról távozva Brüsszelben 2026. március 20-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Hálaadó misét tartottak Orbán Viktorért

Hálaadó szentmisét mutattak be szombaton 17 órától a belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban Orbán Viktor volt miniszterelnök 63. születésnapja alkalmából. A kezdeményezés tizenhat éves múltra tekint vissza, a katolikus egyház képviselői szerint a szertartás a világi vezetőkért való imádkozás ősi keresztény hagyományát követi.

A születésnapi mise megtartásának tradícióját a néhai Szentmihályi Szabó Péter író és a Polgári Mulató közössége indította el, a szerző 2014-es halála óta pedig az özvegye, Szentmihályi Szabó Ilona szervezi meg minden május végén a megemlékezést.

Az ünnepelt politikus eddig egyetlen alkalommal sem vett részt a szertartásokon. Idén mintegy 150 hívő gyűlt össze az Erzsébet híd pesti hídfőjénél található templomban – írja a blikk.hu.

A szentmisét celebráló Osztie Zoltán plébános hangsúlyozta, hogy

a szertartással az egyház nem politizál.

Kifejtette, hogy a keresztény értékrendbe és az apostoli egyház legősibb imái közé tartozó nagypénteki könyörgésekbe is beletartozik a világi vezetők egészségéért, illetve a nemzet felemelkedéséért való fohászkodás.

A plébános hozzátette, hogy korábban Magyar Péterért, az ország jelenlegi kormányfőjéért is celebráltak már misét a templomban, kiemelve, hogy az államnak és az egyháznak szövetségesként kell együttműködnie a társadalom javáért.

Pénteken Magyar Péter bejelentette, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalássorozat eredményeképp mintegy 6000 milliárd forint uniós forrást sikerült felszabadítania a kormánynak. A pénzek nem érkeznek meg automatikusan: a Tisza-kormánynak az újragondolt célokat augusztusig teljesítenie kell. Magyar Péter a Portfolio-nak adott interjújában elmondta, hogy az állami korrupció visszaszorítása volt a Bizottság egyetlen lényeges feltétele és szerinte Brüsszelben is megvolt az akarat arra, hogy Magyarország megkaphassa a neki járó pénzeket. Kármán András pénzügyminiszter a források megérkezésének ütemezésével kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy legkorábban az év végén érkezhet meg Magyarországra a helyreállítási eszköz teljes összege, tehát mintegy 10 milliárd euró. Híreink a kormányzásról vasárnap.

Az éghajlatváltozás hatására az évszázad végére akár 47 százalékkal is megnőhet a nagy méretű jégesők gyakorisága világszerte.

Nearly 800 people were arrested after clashes with police which saw 219 people injured, including 57 police officers.

