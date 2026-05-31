2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
Munkahelyének elvesztésétől rettegett a halálos balesetet okozó buszsofőr

Infostart

Az elrendelt azonnali vizsgálatok középpontjába a sofőr fizikai állapota, kimerültsége és az elindulás körülményei kerültek a Pécs határában történt halálos buszbaleset után. Az ATV Híradó információi szerint a tragédiát közvetlenül megelőző rosszullét mögött súlyos fáradtság és a munkahely elvesztésétől való rettegés állhatott.

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk a Pécsi Nonprofit Sport Kft. fiatal aerobikosait Budapestre szállító autóbusz szombat hajnalban szenvedett balesetet, miután a volánnál ülő férfi vezetés közben eszméletét vesztette.

A sofőr a helyszínen életét vesztette, a jármű utasai közül pedig többen – köztük gyermekek – megsérültek, a legsúlyosabb sérültet nyílt töréssel kellett megműteni.

A helyszíni beszámolók és a vizsgálatok első adatai egyértelműen arra utalnak, hogy a tragédia elkerülhető lett volna, ha a sofőr fizikai állapota miatt nem indul el a járattal – írja az atv.hu.

Több, a helyszínen tartózkodó szülő megerősítette, hogy a férfi már a hajnali indulás előtt is láthatóan sápadt volt, és környezetének többször is heves rosszullétre, gyengeségre panaszkodott.

Az érintett szülők tanúvallomásai szerint a sofőr a fizikai tünetek ellenére azért nem merte megtagadni a vezetést, mert

kifejezetten tartott a munkáltatói retorziótól.

Saját elmondása szerint attól félt, hogy ha nem vállalja a fuvart, azonnal elveszíti az állását, ezért az egzisztenciális nyomás miatt a rosszullétei ellenére is a volán mögé ült.

A tragikus kimenetelű karambolt követően Pécs alpolgármestere megerősítette, hogy az önkormányzat és a PSN Zrt. is azonnali hatállyal belső vizsgálatot rendelt el az ügyben.

Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel 8 órakor személyesen keresi fel Sándor-palotában Sulyok Tamás köztársasági elnököt, miután május 31-én éjfélkor lejár az államfőnek adott lemondási határidő. A miniszterelnök nem egyedül érkezik: a megbeszélésre elkíséri Görög Márta igazságügy-miniszter is.
 

Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Pénteken Magyar Péter bejelentette, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalássorozat eredményeképp mintegy 6000 milliárd forint uniós forrást sikerült felszabadítania a kormánynak. A pénzek nem érkeznek meg automatikusan: a Tisza-kormánynak az újragondolt célokat augusztusig teljesítenie kell. Magyar Péter a Portfolio-nak adott interjújában elmondta, hogy az állami korrupció visszaszorítása volt a Bizottság egyetlen lényeges feltétele és szerinte Brüsszelben is megvolt az akarat arra, hogy Magyarország megkaphassa a neki járó pénzeket. Kármán András pénzügyminiszter a források megérkezésének ütemezésével kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy legkorábban az év végén érkezhet meg Magyarországra a helyreállítási eszköz teljes összege, tehát mintegy 10 milliárd euró. Híreink a kormányzásról vasárnap.

Jó hetük volt a befektetőknek: emelkedett a magyar tőzsde, a Richter és az OTP vitte a prímet

Jó hetük volt a befektetőknek: emelkedett a magyar tőzsde, a Richter és az OTP vitte a prímet

Csökkenő forgalomban emelkedett az elmúlt négy napos kereskedési héten a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe.

Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Prime Minister Benjamin Netanyahu describes the capture of the strategic fortress as a "decisive shift" in its military campaign against Hezbollah.

2026. május 31. 20:17
Felmentették Böröndi Gábor vezérkari főnököt
2026. május 31. 19:33
Három egymás melletti számot húztak ki a lottón
