Munkahelyének elvesztésétől rettegett a halálos balesetet okozó buszsofőr

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk a Pécsi Nonprofit Sport Kft. fiatal aerobikosait Budapestre szállító autóbusz szombat hajnalban szenvedett balesetet, miután a volánnál ülő férfi vezetés közben eszméletét vesztette.

A sofőr a helyszínen életét vesztette, a jármű utasai közül pedig többen – köztük gyermekek – megsérültek, a legsúlyosabb sérültet nyílt töréssel kellett megműteni.

A helyszíni beszámolók és a vizsgálatok első adatai egyértelműen arra utalnak, hogy a tragédia elkerülhető lett volna, ha a sofőr fizikai állapota miatt nem indul el a járattal – írja az atv.hu.

Több, a helyszínen tartózkodó szülő megerősítette, hogy a férfi már a hajnali indulás előtt is láthatóan sápadt volt, és környezetének többször is heves rosszullétre, gyengeségre panaszkodott.

Az érintett szülők tanúvallomásai szerint a sofőr a fizikai tünetek ellenére azért nem merte megtagadni a vezetést, mert

kifejezetten tartott a munkáltatói retorziótól.

Saját elmondása szerint attól félt, hogy ha nem vállalja a fuvart, azonnal elveszíti az állását, ezért az egzisztenciális nyomás miatt a rosszullétei ellenére is a volán mögé ült.

A tragikus kimenetelű karambolt követően Pécs alpolgármestere megerősítette, hogy az önkormányzat és a PSN Zrt. is azonnali hatállyal belső vizsgálatot rendelt el az ügyben.