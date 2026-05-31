2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök exkluzív interjút ad Volf-Nagy Tündének az M1 aktuális csatorna stúdiójában az MTVA Kunigunda útjai gyártóbázisán 2021. március 31-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Magyar Péter a közmédia vezetőit is felszólította

Infostart

Miután bebizonyosodott, hogy a vezetők utasítására készültek a közmédiában a Tisza Pártot lejárató anyagok, Papp Dániel és Altorjai Anita vezérigazgatóknak azonnal távozniuk kell! - írta a miniszterelnök vasárnap közzétett Facebook-bejegyzésében.

Magyar Péter bejegyzéséhez csatolta az RTL Híradójának bejátszását és az rtl.hu oldalon megjelent összegzést, amelyben belső e-mailekre hivatkozva az olvasható, hogy az MTVA-nál jobboldali elemzők keresésére és a "tiszás energiaterv" napirenden tartására utasított a hírigazgató.

Az RTL Híradó birtokába került levelezések szerint Németh Zsolt a választás napján azt írta munkatársainak, hogy "csak a balos narratíva fut", ezért jobboldali megszólalókat kell keresni a részvételi adatok értelmezéséhez. A kampányfinisben több üzenetben is kiemelt témává tették a Hírigazgatóság vezetői az Indexen megjelent, a Tisza állítólagos energiatervéről szóló cikket, és részletes szerkesztési iránymutatásokat adtak arra, milyen hangsúlyokkal jelenjen meg az ügy az állami hírműsorokban.

A Híradóban felidézték, hogy Magyar Péter a héten a Parlamentben kérdésre válaszolva arról beszélt: azért nem függesztették még fel az MTVA hírszolgáltatását, mert lehet, hogy a vezetők maguktól felmondanak.

"Mi adtunk egy esélyt, hogy távozzanak.

Amennyiben ez nem történik meg ezen a héten, úgy elindítjuk a szükséges jogszabálymódosításokat" - mondta a miniszterelnök.

A hírműsorban elhangzott, hogy a héten költségvetési biztost neveztek ki a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és az Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) élére, miután az Országgyűlés illetékes bizottsága nem fogadta el a két intézmény 2005-ös költségvetési beszámolóját.

Az RTL Híradójában az is elhangzott, hogy keresték az e-mailek ügyében az MTVA-t, de nem kaptak választ a kérdéseikre.

Fotónk 2021-ben készült.

lemondás

mtva

magyar péter

közmédia

Sulyok Tamás elutasította Magyar Péter felszólítását, nem mond le

Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalos közleményben és videóüzenetben tette egyértelművé, hogy a Magyar Péter miniszterelnök által szabott május 31-i határidő ellenére sem mond le hivataláról. Az államfő kijelentette, hogy eskujéhez híven, a hatályos alkotmányos rendnek megfelelően a jövőben is ellátja feladatait.
 

Felmentették Böröndi Gábor vezérkari főnököt

Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel 8 órakor személyesen keresi fel Sándor-palotában Sulyok Tamás köztársasági elnököt, miután május 31-én éjfélkor lejár az államfőnek adott lemondási határidő. A miniszterelnök nem egyedül érkezik: a megbeszélésre elkíséri Görög Márta igazságügy-miniszter is.
 

Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Pénteken Magyar Péter bejelentette, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalássorozat eredményeképp mintegy 6000 milliárd forint uniós forrást sikerült felszabadítania a kormánynak. A pénzek nem érkeznek meg automatikusan: a Tisza-kormánynak az újragondolt célokat augusztusig teljesítenie kell. Magyar Péter a Portfolio-nak adott interjújában elmondta, hogy az állami korrupció visszaszorítása volt a Bizottság egyetlen lényeges feltétele és szerinte Brüsszelben is megvolt az akarat arra, hogy Magyarország megkaphassa a neki járó pénzeket. Kármán András pénzügyminiszter a források megérkezésének ütemezésével kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy legkorábban az év végén érkezhet meg Magyarországra a helyreállítási eszköz teljes összege, tehát mintegy 10 milliárd euró. Híreink a kormányzásról vasárnap.

A történelem harmadik legsúlyosabb ebolajárványa: már több mint ezer gyanús esetet vizsgálnak

Május 30-ig összesen 263 megerősített ebolás megbetegedést regisztráltak a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában.

Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Prime Minister Benjamin Netanyahu describes the capture of the strategic fortress as a "decisive shift" in its military campaign against Hezbollah.

2026. május 31. 20:31
Sulyok Tamás elutasította Magyar Péter felszólítását, nem mond le
2026. május 31. 20:17
Felmentették Böröndi Gábor vezérkari főnököt
