Nyert a Munkáspárt, zsinórban negyedszer

Robert Abela miniszterelnök bejelentette, hogy pártja erős felhatalmazást kapott a kormányzás folytatására.

"Ez az egész nép győzelme, amely azon a programon alapul, amelyet minden máltai számára kínáltunk" - mondta az újságíróknak a kormányfő. Hozzátette: fenn kell tartani a nemzeti egység szellemét, és közösen kell előrevinni az országot.

A szavazatszámlálást követő újságírói becslések szerint a Munkáspárt kényelmes parlamenti többséget szerzett, bár előnye várhatóan kisebb lesz, mint a 2022-es választáson, amikor

a leadott szavazatok 55 százalékát kapta.

Az ellenzéki Nemzeti Párt főtitkára, Charles Bonello az állami TVM televíziónak nyilatkozva elismerte a vereséget, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy pártjának sikerült jelentősen csökkentenie a kormánypárt többségét.

A választást szombaton tartották. A részvételi arány 87,4 százalék volt, ami enyhén meghaladta a 2022-es parlamenti választáson mért szintet.

A Munkáspárt kampányában az ország erős gazdasági teljesítményére, valamint kormányzati tapasztalatára és hitelességére helyezte a hangsúlyt. Az ellenzéki Nemzeti Párt ezzel szemben azt állította, hogy a lakosság életminősége romlott, noha az Európai Unió legkisebb tagállamának gazdasága tovább növekedett.

A 2020-ban, Joseph Muscat utódjaként pártelnökké választott Robert Abela hétfő reggel teszi le hivatali esküjét.