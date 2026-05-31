ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.87
usd:
303.44
bux:
134616.81
2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Robert Abela máltai miniszterelnök az Európai Unió nem hivatalos ciprusi csúcstalálkozójára érkezik Agia Napában 2026. április 23-án.
Nyitókép: George Hrisztoforu

Nyert a Munkáspárt, zsinórban negyedszer

Infostart / MTI

Rekordot jelentő, sorozatban negyedik parlamenti választási győzelmét aratta a máltai kormányzó Munkáspárt a szombaton tartott voksoláson.

Robert Abela miniszterelnök bejelentette, hogy pártja erős felhatalmazást kapott a kormányzás folytatására.

"Ez az egész nép győzelme, amely azon a programon alapul, amelyet minden máltai számára kínáltunk" - mondta az újságíróknak a kormányfő. Hozzátette: fenn kell tartani a nemzeti egység szellemét, és közösen kell előrevinni az országot.

A szavazatszámlálást követő újságírói becslések szerint a Munkáspárt kényelmes parlamenti többséget szerzett, bár előnye várhatóan kisebb lesz, mint a 2022-es választáson, amikor

a leadott szavazatok 55 százalékát kapta.

Az ellenzéki Nemzeti Párt főtitkára, Charles Bonello az állami TVM televíziónak nyilatkozva elismerte a vereséget, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy pártjának sikerült jelentősen csökkentenie a kormánypárt többségét.

A választást szombaton tartották. A részvételi arány 87,4 százalék volt, ami enyhén meghaladta a 2022-es parlamenti választáson mért szintet.

A Munkáspárt kampányában az ország erős gazdasági teljesítményére, valamint kormányzati tapasztalatára és hitelességére helyezte a hangsúlyt. Az ellenzéki Nemzeti Párt ezzel szemben azt állította, hogy a lakosság életminősége romlott, noha az Európai Unió legkisebb tagállamának gazdasága tovább növekedett.

A 2020-ban, Joseph Muscat utódjaként pártelnökké választott Robert Abela hétfő reggel teszi le hivatali esküjét.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Nyert a Munkáspárt, zsinórban negyedszer

választás

munkáspárt

málta

robert abela

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
60 km úszás a hideg vízben, esti rajttal – újabb kemény, amerikai kihívások várnak Mányoki Attilára

60 km úszás a hideg vízben, esti rajttal – újabb kemény, amerikai kihívások várnak Mányoki Attilára
Az Ontario-tó átúszására készül Mányoki Attila. Az extrém vállalásairól ismert úszó maratonista július 19-e és 24-e között teljesítené 17-19 óra alatt a számításai szerint 55-60 kilométeres távot a 16-18 Celsius-fokos vízben. A zalaegerszegi sportoló az InfoRádióban azt mondta, a legnagyobb kihívást a szél jelentheti, attól viszont egyáltalán nem tart, hogy vélhetően sokat úszik majd sötétben.
Csak lett egy botrány a BL-döntő éjszakáján

Csak lett egy botrány a BL-döntő éjszakáján

Jelentős csúszásokkal, a menetrend felborulásával és a fellépő biztonsági kockázatok miatt mindössze tízpercesre rövidült koncerttel zárult Travis Scott amerikai rapper szombat esti budapesti fellépése. A 18 éven felülieknek meghirdetett, 50 ezer forintos jegyáron értékesített esemény iránt kiemelkedő volt az érdeklődés, ám a lebonyolítást komoly technikai és logisztikai nehézségek hátráltatták.
 

Kemény BL-éjszakájuk volt a mentősöknek

Itt a rendőrségi jelentés a BL-döntőről

Hatalmas küzdelem indult a BL-döntő után a fővárosban

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Daron Acemoglu: A pápa kimondta az alap igazságot az AI veszélyeiről, de ennél is többet kellene tennie

Daron Acemoglu: A pápa kimondta az alap igazságot az AI veszélyeiről, de ennél is többet kellene tennie

XIV. Leó pápa első enciklikája nagy visszhangot keltett, amelyben az új AI-eszközök fejlesztését és alkalmazását az emberi méltóságra leselkedő súlyos fenyegetésként írta le. Nem ment elég messzire azonban annak a kérdésnek a feszegetésében, hogy valójában milyen célokat szolgál ennek a technológiának a fejlesztése.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem adja olcsón a megállapodást Irán: ezt a komoly feltételt szabta az Egyesült Államoknak

Nem adja olcsón a megállapodást Irán: ezt a komoly feltételt szabta az Egyesült Államoknak

Az iráni vezetés befagyasztott vagyonának felszabadításához köti a megállapodást Washingtonnal.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hundreds arrested and dozens of police injured after Champions League riots in France

Hundreds arrested and dozens of police injured after Champions League riots in France

Nearly 800 people were arrested after clashes with police which saw 219 people injured, including 57 police officers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 31. 12:22
Itt a Skynet kora az ukrajnai drónháborúban
2026. május 31. 11:26
Új eljárás jöhet a Huszti ikrek tragédiájának ügyében egy rejtélyes SMS miatt
×
×