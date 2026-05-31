2026. május 31. vasárnap
Turisták a Karmelita kolostornál, miután Magyar Péter miniszterelnök utasítására lebontották az épületet övezõ kordont 2026. május 15-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter újabb bejelentése a gyereknapon, Havasi Bertalan azonnal megszólalt

Infostart

Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket és kísérőjüket látják vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban - közölte a miniszterelnök vasárnap közösségi oldalán.

Magyar Péter bejegyzése szerint a meghívott gyermekek a gyermekvédelemből és hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeznek. Közülük sokan speciális nevelésű igényűek, fogyatékossággal élők vagy éppen transzplantáción átesettek. Valamennyiüket kreatív és zenei programokkal, bábelőadással, kiállítással, arcfestéssel, rajzversennyel és finomságokkal várják - tette hozzá.

A Karmelitában minden csoportot múzeumpedagógusok fogadnak, akik az adott korosztálynak megfelelő, rövid ismertetőt tartanak az épületről, miközben körbevezetik őket a termekben. A program részeként a gyermekek megtekinthetik a Karmelita teraszát is.

Ezt követően a rendezvényteremben mintegy 15 perces orgonabemutatón vesznek részt, majd egy ugyancsak körülbelül negyedórás népzenei program következik, amelyhez a gyermekek tánccal is csatlakozhatnak. Minden turnus programját közös ebéd zárja - tájékoztatott.

Jelezte: a gyermekek körülbelül egy órát töltenek a Karmelita épületében, majd a program a Szociális és Családügyi Minisztériumban folytatódik.

Fidesz: Büszkék vagyunk az Orbán-kormány országépítő teljesítményére

Örömmel tapasztaljuk, hogy az Orbán-kormány által újjávarázsolt budai várnegyed épületei nemcsak kormányzati központként, hanem fantasztikus turisztikai attrakcióként is megállják a helyüket – áll a párt közleményében, amelyet Havasi Bertalan írt alá.

Vége az árengedménynek: drágulnak az elektromos autók

Visszafogták az elektromos autókra nyújtott árkedvezményeket a német autógyártók májusban, miután az év elejétől visszamenőleges hatállyal állami támogatási program indult a villanyautók vásárlására - derül ki a Center Automotive Research (CAR) piackutató intézet havi újautó-piaci jelentéséből.

Olyan vihar jön, ami már rég volt: elmossa az eső Magyarországot

Vasárnap és a hét első felében zivatarokkal és gyakori csapadékkal tarkított időjárással érkezik Magyarországra.

Hundreds arrested and dozens of police injured after Champions League riots in France

Nearly 800 people were arrested after clashes with police which saw 219 people injured, including 57 police officers.

