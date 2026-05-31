ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.87
usd:
303.44
bux:
134616.81
2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Műkorcsolya jégen.
Nyitókép: Pixabay

Friss pénzt szerezne a sportágának Kósa Lajos utódja

Infostart / InfoRádió

Az állami forrásokon felül is szükséges volna forrásokat bevonni a sportágba a szövetség új elnöke szerint.

Rövid távon a legfontosabb feladatok felmérése és elvégzése szerepel a lista élén. A leglényegesebb most a megfelelő pénzügyi bázis biztosítása, a felkészülések elindítása, emellett fontos, hogy a szakmai stábok legyenek kialakítva minden sportág vonatkozásában. Utána lehet nekiállni a közép- és hosszútávú feladatok elvégzésének – mondta el a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség új elnöke az InfoRádióban.

Telegdi Attilát szoros szavazáson választották meg, elődje, Kósa Lajos gyakorlatilag csak a közgyűlésen lépett vissza az újabb ciklusra való indulástól. Ezzel kapcsolatban elmondta: mindenképpen szeretett volna tenni a szövetségért, ha nem választották volna meg, akkor az elnökségben szeretett volna helyet kapni. A korábbi elnök visszalépése egyébként őt is meglepetésként érte. Munkáját felelősségnek és szolgálatnak tartja, azok elnöke is kíván lenni, akik nem rá szavaztak. A legnagyobb hangsúlyt a kommunikációra kívánja helyezni: az ajtaja nyitva lesz, a problémákat vigyék be a szövetségbe, próbáljanak rá megoldást találni.

Azzal kapcsolatban, hogy az állami források a jelen helyzetben várhatóan nem fognak növekedni, Telegdi Attila közölte: célja, hogy a szövetség nagyobb hangsúlyt fektessen a tömegsportra, és próbáljon meg „kicsit jobban a saját lábára állni”. Mint fogalmazott, ha állandóan az állami forrásokra próbálnak hagyatkozni, akkor az a mostanihoz hasonló „lehetetlen helyzetet” fog generálni. Megemlítette, hogy jelenleg a környezet, az ország gazdasági állapota sem a legoptimálisabb.

„Arra biztatjuk a tagszervezeteket is, hogy próbáljanak saját bevételi forrásokhoz jutni

azáltal, hogy minél nagyobb tömegeket mozgósítanak, hogy az bevételt generálhasson” – emelte ki Telegdi Attila.

A pénzügyi bázis önállóságot jelent, az utánpótlásbázis szélesítése pedig a társadalmi egészségszintet növelheti. Mint elmondta, minél nagyobb a bázis, annál nagyobb eséllyel lesz szponzoruk. Ha nem sikerül nemzetközi szintű ütőképes csapatokat felállítani, akkor jöhet szóba például a tömegsport. Az elnök arról is beszélt, hogy véleménye szerint a kormányzat részéről nagyobb az elhivatottság a tömegsport irányába, ezt a hozzáállást támogatja is.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Friss pénzt szerezne a sportágának Kósa Lajos utódja

sport

korcsolya

magyar országos korcsolyázó szövetség

telegdi attila

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Merre tovább, magyar sport a kormányváltás után? Dénes Ferenc sportközgazdász válaszolt
Merre tovább, magyar sport a kormányváltás után? Dénes Ferenc sportközgazdász válaszolt
Dénes Ferenc szerint lehet az egy elfogadható álláspont, hogy aktív országgyűlési képviselő ne lehessen a jövőben civil szervezet, így sportszervezet tagja sem. A sportközgazdász úgy véli, hogy folytatódni fog az a folyamat, amelyben emblematikus fideszes politikusok lemondanak a sportszövetségek, sportklubok vezető pozícióiról. A korábbi helyettes sportállamtitkár a Los Angeles-i nyári olimpiai előtt nem nyúlna bele a jelenlegi támogatási rendszerbe, mert szerinte a folyamatosság most nagyobb előny.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel 8 órakor személyesen keresi fel Sándor-palotában Sulyok Tamás köztársasági elnököt, miután május 31-én éjfélkor lejár az államfőnek adott lemondási határidő. A miniszterelnök nem egyedül érkezik: a megbeszélésre elkíséri Görög Márta igazságügy-miniszter is.
 

Deutsch Tamás már sejti Magyar Péter politikai szándékát

Magyar Péter újabb bejelentése a gyereknapon, Havasi Bertalan nem hagyta szó nélkül

Hálaadó misét tartottak Orbán Viktorért

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Pénteken Magyar Péter bejelentette, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalássorozat eredményeképp mintegy 6000 milliárd forint uniós forrást sikerült felszabadítania a kormánynak. A pénzek nem érkeznek meg automatikusan: a Tisza-kormánynak az újragondolt célokat augusztusig teljesítenie kell. Magyar Péter a Portfolio-nak adott interjújában elmondta, hogy az állami korrupció visszaszorítása volt a Bizottság egyetlen lényeges feltétele és szerinte Brüsszelben is megvolt az akarat arra, hogy Magyarország megkaphassa a neki járó pénzeket. Kármán András pénzügyminiszter a források megérkezésének ütemezésével kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy legkorábban az év végén érkezhet meg Magyarországra a helyreállítási eszköz teljes összege, tehát mintegy 10 milliárd euró. Híreink a kormányzásról vasárnap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jó hetük volt a befektetőknek: emelkedett a magyar tőzsde, a Richter és az OTP vitte a prímet

Jó hetük volt a befektetőknek: emelkedett a magyar tőzsde, a Richter és az OTP vitte a prímet

Csökkenő forgalomban emelkedett az elmúlt négy napos kereskedési héten a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Prime Minister Benjamin Netanyahu describes the capture of the strategic fortress as a "decisive shift" in its military campaign against Hezbollah.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 31. 13:33
60 km úszás a hideg vízben, esti rajttal – újabb kemény, amerikai kihívások várnak Mányoki Attilára
2026. május 31. 08:02
Korszakos csapat lett a Paris Saint-Germain – a BL-döntő tapasztalatai
×
×