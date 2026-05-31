Friss pénzt szerezne a sportágának Kósa Lajos utódja

Rövid távon a legfontosabb feladatok felmérése és elvégzése szerepel a lista élén. A leglényegesebb most a megfelelő pénzügyi bázis biztosítása, a felkészülések elindítása, emellett fontos, hogy a szakmai stábok legyenek kialakítva minden sportág vonatkozásában. Utána lehet nekiállni a közép- és hosszútávú feladatok elvégzésének – mondta el a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség új elnöke az InfoRádióban.

Telegdi Attilát szoros szavazáson választották meg, elődje, Kósa Lajos gyakorlatilag csak a közgyűlésen lépett vissza az újabb ciklusra való indulástól. Ezzel kapcsolatban elmondta: mindenképpen szeretett volna tenni a szövetségért, ha nem választották volna meg, akkor az elnökségben szeretett volna helyet kapni. A korábbi elnök visszalépése egyébként őt is meglepetésként érte. Munkáját felelősségnek és szolgálatnak tartja, azok elnöke is kíván lenni, akik nem rá szavaztak. A legnagyobb hangsúlyt a kommunikációra kívánja helyezni: az ajtaja nyitva lesz, a problémákat vigyék be a szövetségbe, próbáljanak rá megoldást találni.

Azzal kapcsolatban, hogy az állami források a jelen helyzetben várhatóan nem fognak növekedni, Telegdi Attila közölte: célja, hogy a szövetség nagyobb hangsúlyt fektessen a tömegsportra, és próbáljon meg „kicsit jobban a saját lábára állni”. Mint fogalmazott, ha állandóan az állami forrásokra próbálnak hagyatkozni, akkor az a mostanihoz hasonló „lehetetlen helyzetet” fog generálni. Megemlítette, hogy jelenleg a környezet, az ország gazdasági állapota sem a legoptimálisabb.

„Arra biztatjuk a tagszervezeteket is, hogy próbáljanak saját bevételi forrásokhoz jutni

azáltal, hogy minél nagyobb tömegeket mozgósítanak, hogy az bevételt generálhasson” – emelte ki Telegdi Attila.

A pénzügyi bázis önállóságot jelent, az utánpótlásbázis szélesítése pedig a társadalmi egészségszintet növelheti. Mint elmondta, minél nagyobb a bázis, annál nagyobb eséllyel lesz szponzoruk. Ha nem sikerül nemzetközi szintű ütőképes csapatokat felállítani, akkor jöhet szóba például a tömegsport. Az elnök arról is beszélt, hogy véleménye szerint a kormányzat részéről nagyobb az elhivatottság a tömegsport irányába, ezt a hozzáállást támogatja is.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.