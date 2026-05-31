Nyitókép: Unsplash

A rendőrség ezúttal azokra koncentrál, akiknek „nincs ki a két kereke”

Infostart

A kifejezetten motorosokra koncentráló nemzetközi akcióban a magyar rendőrség is részt vesz, több szempont szerint is ellenőrzik majd a kétkerekű járműveket.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) 2026. június 1-7. között „2Wheelers” elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik – írja közleményében az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata.

A rendőrség az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország egész területén elsősorban a jól láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét és helyes használatát, a világítóberendezéseket és működőképességüket, valamint a hatósági jelzés előírásnak megfelelő használatát ellenőrzi.

A biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak az alábbi három témakörre különösen célszerű ügyelniük:

1. Gumiabroncsok állapota

A nem megfelelő állapotú gumiabroncs közvetlen életveszélyt jelenthet a kétkerekű járműveken. A jogszabályi előírások egyértelműek a „minimális profilmélységet” illetően. A gumiabroncs futófelület mintázatának magassága a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb 1,6 mm-nél.

2. Rendszámtábla

A hatósági jelzésnek a közúti forgalomban mindig az előírásoknak megfelelő, jól látható állapotban kell lennie.

Tilos a rendszámtáblát szándékosan felhajtani, eltakarni, sárral, falevéllel, biztonsági lánccal vagy egyéb módon olvashatatlanná tenni, illetve az engedélyezettnél nagyobb szögben megdönteni.

A rendszámtábla eltávolítása vagy meghamisítása nem csupán egyszerű szabálysértés, hanem bizonyos esetekben bűncselekménynek is minősülhet (egyedi azonosító jellel visszaélés).

3. Kipufogók és utólagos átalakítások

A motorkerékpárnak az utólagos, nem gyári módosítások estén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint-előírásoknak.

Huszonnégy év szabadságvesztésre és 3,5 millió jüan (160 millió forint) pénzbírságra ítélte a kungfu bölcsőjeként világhírűvé vált Saolin kolostor volt apátját egy kínai bíróság sikkasztás, vesztegetés és további bűncselekmények miatt.
