jégeső
Nyitókép: ak_phuong/Getty Images

Nyugatra már kiadták a riasztást, jön a felhőszakadás, jégeső, villámlás

Infostart

Vészjósló időjárási helyzettel indul a nyár első napja: egy térségünk fölé helyeződő sekély ciklon miatt heves záporok, zivatarok és felhőszakadások érik el az országot.

A meteorológiai nyár kezdetén a meleg légtömegben felerősödő függőleges légáramlatok teremtenek ideális feltételeket a veszélyes konvektív viharcellák kialakulásához.

A záporos csapadék hektikus, szeszélyes térbeli eloszlása miatt a fellépő csapadékmennyiséget előre pontosan megbecsülni szinte lehetetlen; miközben egyes régiók teljesen szárazon maradhatnak, máshol komoly vízmennyiség zúdulhat le – írja a met.hu.

A zivatarhajlam már a mai délután folyamán jelentősen növekszik a nyugati és északnyugati határszélen, ahol a heves zivatarok kialakulása sem kizárt.

Riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat.
A viharzóna hétfőn terjed ki nagyobb területekre, kiterjedt villámlást és mennydörgést hozva.

A holnapi nap elsődleges veszélyforrása a felhőszakadás lesz, ami miatt már több vármegyére elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok. Az intenzív magvú viharokból egyetlen óra alatt akár 25-30 mm eső is leszakadhat, az egymást követő cellákból pedig néhány óra leforgása alatt akár több tíz milliméternyi csapadék is felhalmozódhat egy-egy adott ponton, hirtelen elöntéseket okozva.

időjárás

jégeső

vihar

Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Pénteken Magyar Péter bejelentette, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalássorozat eredményeképp mintegy 6000 milliárd forint uniós forrást sikerült felszabadítania a kormánynak. A pénzek nem érkeznek meg automatikusan: a Tisza-kormánynak az újragondolt célokat augusztusig teljesítenie kell. Magyar Péter a Portfolio-nak adott interjújában elmondta, hogy az állami korrupció visszaszorítása volt a Bizottság egyetlen lényeges feltétele és szerinte Brüsszelben is megvolt az akarat arra, hogy Magyarország megkaphassa a neki járó pénzeket. Kármán András pénzügyminiszter a források megérkezésének ütemezésével kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy legkorábban az év végén érkezhet meg Magyarországra a helyreállítási eszköz teljes összege, tehát mintegy 10 milliárd euró. Híreink a kormányzásról vasárnap.

A klímaváltozás új veszélyt hozhat a nyakunkba: elképesztő károkat okozhat ez az időjárási jelenség

Az éghajlatváltozás hatására az évszázad végére akár 47 százalékkal is megnőhet a nagy méretű jégesők gyakorisága világszerte.

Hundreds arrested and dozens of police injured after Champions League riots in France

Nearly 800 people were arrested after clashes with police which saw 219 people injured, including 57 police officers.

