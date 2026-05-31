Nyugatra már kiadták a riasztást, jön a felhőszakadás, jégeső, villámlás

A meteorológiai nyár kezdetén a meleg légtömegben felerősödő függőleges légáramlatok teremtenek ideális feltételeket a veszélyes konvektív viharcellák kialakulásához.

A záporos csapadék hektikus, szeszélyes térbeli eloszlása miatt a fellépő csapadékmennyiséget előre pontosan megbecsülni szinte lehetetlen; miközben egyes régiók teljesen szárazon maradhatnak, máshol komoly vízmennyiség zúdulhat le – írja a met.hu.

A zivatarhajlam már a mai délután folyamán jelentősen növekszik a nyugati és északnyugati határszélen, ahol a heves zivatarok kialakulása sem kizárt.

Riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat.

A viharzóna hétfőn terjed ki nagyobb területekre, kiterjedt villámlást és mennydörgést hozva.

A holnapi nap elsődleges veszélyforrása a felhőszakadás lesz, ami miatt már több vármegyére elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok. Az intenzív magvú viharokból egyetlen óra alatt akár 25-30 mm eső is leszakadhat, az egymást követő cellákból pedig néhány óra leforgása alatt akár több tíz milliméternyi csapadék is felhalmozódhat egy-egy adott ponton, hirtelen elöntéseket okozva.