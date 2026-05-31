Máris bejelentették a vízkorlátozást

A tájékoztatás szerint a május 28-tól visszavonásig érvényes intézkedés értelmében a korlátozás ideje alatt tilos a kertek és zöldterületek tömlős locsolása, az automata öntözőrendszerek működtetése, a járdák és utak mosása, a gépjárművek tömlővel történő tisztítása, valamint a medencék feltöltése – írja a zaol.hu.

A szabályok megszegése hatósági eljárást és bírságot vonhat maga után.

A vízellátási problémák és a kapacitásbővítés kérdése a legutóbbi önkormányzati ülésen is napirendre került.

Baracskai József polgármester tájékoztatása szerint az új kút fúrását célzó, úgynevezett melléfúrás kivitelezési munkálatait a Zalavíz Zrt. már előkészítette. A városvezető ugyanakkor jelezte: a térség vízhiányának hosszabb távú, végleges megoldása további infrastrukturális fejlesztéseket igényel.