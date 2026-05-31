Véres verekedés tört ki a balatoni belvárosban

A balhé éjfél után néhány perccel robbant ki. Három külföldi állampolgár az egyik belvárosi padon ült és beszélgetett, amikor a mellettük lévő négytagú társaságból egy férfi sértő megjegyzéseket tett a trió egyik női tagjára, majd meg is lökte őt.

A nő védelmére kelő társai azonnal vitába szálltak a támadóval. A kötekedő férfi ekkor egy sörösüveget összetörve hadonászni kezdett a védelmezők felé. Miután a férfiakat alkotó társaságnak sikerült kicsavarnia a kezéből az üveget,

tömeges verekedés alakult ki,

amelybe a támadó egyik barátja is beszállt.

A helyszínre érkező rendőrök egy 23 és egy 17 éves veszprémi férfit fogtak el, majd vettek őrizetbe, az idősebbik esetében pedig kezdeményezték a letartóztatást is. Mint kiderült, mindketten részegek voltak, a fiatalkorú fiú ráadásul kábítószert is fogyasztott a bűncselekmény előtt.

Ellenük garázdaság és súlyos testi sértés gyanúja miatt indult eljárás. A verekedésben megsérült embert a mentők kórházba vitték – írja a rendőrség.