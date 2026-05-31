2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
Péntek esti balhé a belvárosban.
Nyitókép: police.hu

Véres verekedés tört ki a balatoni belvárosban

Két társaság szólalkozott össze, majd verekedett össze csütörtökre virradó éjszaka Veszprém központjában. A konfliktus során egy törött sörösüveg is előkerült, egy sérültet pedig kórházba kellett szállítani.

A balhé éjfél után néhány perccel robbant ki. Három külföldi állampolgár az egyik belvárosi padon ült és beszélgetett, amikor a mellettük lévő négytagú társaságból egy férfi sértő megjegyzéseket tett a trió egyik női tagjára, majd meg is lökte őt.

A nő védelmére kelő társai azonnal vitába szálltak a támadóval. A kötekedő férfi ekkor egy sörösüveget összetörve hadonászni kezdett a védelmezők felé. Miután a férfiakat alkotó társaságnak sikerült kicsavarnia a kezéből az üveget,

tömeges verekedés alakult ki,

amelybe a támadó egyik barátja is beszállt.

A helyszínre érkező rendőrök egy 23 és egy 17 éves veszprémi férfit fogtak el, majd vettek őrizetbe, az idősebbik esetében pedig kezdeményezték a letartóztatást is. Mint kiderült, mindketten részegek voltak, a fiatalkorú fiú ráadásul kábítószert is fogyasztott a bűncselekmény előtt.

Ellenük garázdaság és súlyos testi sértés gyanúja miatt indult eljárás. A verekedésben megsérült embert a mentők kórházba vitték – írja a rendőrség.

Diákmunka: a 3000 forintos órabér is meglehet, de mi van az AI-jal?

Aki diákmunkát vállalna nyáron, annak már most érdemes elkezdenie a keresést – tanácsolja a Mind-Diák Szövetkezet elnöke. Göbl Róbert szerint jellemzően 2000 forint körüli órabért kínálnak a fiataloknak. Téma volt az is, hogy az AI elterjedése miatt kevesebb lett-e a munkalehetőség.
Kiadták a figyelmeztetéseket: heves zivatarok csapnak le Magyarországon a következő napokban

Változékony, zivatarokkal és gyakori csapadékkal tarkított időjárással érkezik meg a nyár Magyarországra. Az elkövetkező időszakban szinte minden nap számítani kell záporokra és helyenként viharos szélre. Ezzel párhuzamosan a hőmérséklet a vasárnapi 30 Celsius-fok körüli értékekről a hét közepére némileg mérséklődik - írta a HungaroMet.

Brutális örökséget hagyott maga után az inflációs sokk: ezt még évekig érezhetik a vásárlók

Hundreds arrested in France after wild Champions League celebrations

