Új eljárás jöhet a Huszti ikrek tragédiájának ügyében egy rejtélyes SMS miatt

A 32 éves magyar ikerpár, Eliza és Henrietta 2025 januárjában tűnt el a skóciai Aberdeen városában. Utoljára egy térfigyelő kamera rögzítette őket a Dee folyó hídja felé menet, holttestüket pedig hetekkel később, január 31-én találták meg a folyóban. A skót rendőrség korábban balesetnek minősítette a történteket, ám az elhunyt lányok édesapja és több független szakértő is bűncselekményre gyanakodott.

A most benyújtott felülvizsgálati kérelem részletes időrendi és motivációs elemzésre épül, amely több komoly ellentmondásra hívja fel a hatóságok figyelmét.

A panaszos szerint az ikrek az eltűnésük előtti délután teli hátizsákokkal hagyták el otthonukat, ám azok nélkül tértek vissza, ami arra utalhat, hogy

valamilyen csomagot adtak át valakinek.

Később, hajnali két óra körül már csak egy kisméretű válltáskával indultak vissza ugyanarra a helyszínre, feltehetően a kifizetés reményében, ahol a feltételezés szerint támadás áldozatai lettek, és a folyóba kényszerítették őket.

A beadvány szerint a baleset elméletét cáfolja az a rövid SMS is, amelyet a lányok hajnali 2 óra 12 perckor küldtek a főbérlőjüknek, és amelyben azt írták, hogy soha többé nem térnek vissza. A beadványt benyújtó nő szerint egy búcsúüzenetet nem a főbérlőnek, hanem a családtagoknak címeztek volna az áldozatok, így fennáll a gyanú, hogy az üzenetet kényszer hatására írták, vagy azt már maga az elkövető küldte el a telefonról.

A skót hatóságokhoz eljuttatott levél az eset újbóli kivizsgálását kéri, különös tekintettel a főbérlő szerepének tisztázására.