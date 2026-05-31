Kína nagyon komoly üzenetet küldött az EU-nak a gazdasági háborúban

A minisztérium szóvivője hangsúlyozta, hogy Kína figyelemmel kíséri az Európai Unió Kínával kapcsolatos vitáit. Közleménye szerint Kína és az Európai Unió egyenrangú, kölcsönösen előnyös gazdasági és kereskedelmi partnerek, ezért Peking azt várja Brüsszeltől, hogy tartsa tiszteletben a Kereskedelmi Világszervezet szabályait, valamint a szabad kereskedelem és a tisztességes verseny elveit, továbbá

határozottan utasítsa el a protekcionizmust és az egyoldalú intézkedéseket.

Az Európai Bizottság 27 tagból álló testülete pénteken tartott úgynevezett iránymutató vitát az EU és Kína kapcsolatáról. A tanácskozáson nem születtek konkrét döntések, de az uniós tájékoztatás szerint az egyeztetés alapul szolgálhat a június közepén esedékes G7-csúcstalálkozó, valamint az Európai Tanács ülésének tárgyalásaihoz.

A bizottság a megbeszélést követően közölte: Kína továbbra is fontos partner, ezért az együttműködés és a párbeszéd folytatódik. Ugyanakkor az uniós testület szerint a jelenlegi kereskedelmi és beruházási kapcsolatok nem fenntarthatóak, és a gazdasági, illetve biztonságpolitikai érdekek egyre szorosabb összefonódása egységesebb és határozottabb uniós fellépést tesz szükségessé.

A kínai kereskedelmi minisztérium ugyanakkor kiemelte, hogy az EU és Kína közötti kommunikációs csatornák továbbra is nyitottak. A felek jelenleg egy kereskedelmi és beruházási konzultációs mechanizmus létrehozásáról tárgyalnak, és további egyeztetések várhatók.

Peking reményét fejezte ki, hogy az Európai Unió a párbeszéd és a konzultáció útján kezeli a nézeteltéréseket, és a két fél vezetőinek korábbi megállapodásai alapján előmozdítja a gazdasági kapcsolatok stabil és egészséges fejlődését.

A kínai-uniós viszony az elmúlt időszakban feszültebbé vált, miután

az Európai Unió pótlólagos vámokat vetett ki a Kínában gyártott elektromos járművekre,

miközben mindkét fél vizsgálatokat indított egyes termékekkel kapcsolatban, Kína pedig exportkorlátozásokat vezetett be bizonyos stratégiai jelentőségű nyersanyagokra.