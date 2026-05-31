2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
Travis Scott amerikai rapper, énekes, dalszerző és producer a Billboard magazin zenei díjátadó ünnepségére érkezik a Las Vegas-i MGM Grand Garden Arénában 2022. május 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Nina Prommer

Csak lett egy botrány a BL-döntő éjszakáján

Jelentős csúszásokkal, a menetrend felborulásával és a fellépő biztonsági kockázatok miatt mindössze tízpercesre rövidült koncerttel zárult Travis Scott amerikai rapper szombat esti budapesti fellépése. A 18 éven felülieknek meghirdetett, 50 ezer forintos jegyáron értékesített esemény iránt kiemelkedő volt az érdeklődés, ám a lebonyolítást komoly technikai és logisztikai nehézségek hátráltatták.

A csepeli Barba Negra Red Stage hatezer fős befogadóképességéhez mérten a jegyértékesítés során csaknem 16 ezer ember próbált belépőhöz jutni a Rozante Party elnevezésű rendezvényre.

Az eseményt úgy hirdették meg, hogy a világsztár házigazdaként (host) délután öt órától hajnali négyig a helyszínen tartózkodik, a hivatalos program szerint pedig hajnali egy órától egy teljes órás fellépést adott volna – számolt be a helyszínről az index.hu.

Kezdett kialakulni a káosz

A program időrendje azonban már az éjszaka folyamán felborult. Pogány Induló a tervezett éjfél helyett már 23.30-kor színpadra lépett, amiről a közösségi oldalán értesítette a közönséget. A rapper éjfélkor befejezte műsorát, a szervezők pedig a csúszások miatt a fél egyre ütemezett Beton.Hofi koncertjét áthelyezték a külföldi sztár produkciója utáni időpontra.

Travis Scott a kiírt időpontnál fél órával később, hajnali fél kettő körül érkezett meg a színpadra, amelyet sűrű füstfelhővel borítottak be.

A tömeg azonban látni akarta a rappert és ezért az első sorokban tumultuózus jelenetek alakultak ki: a rajongók felborították a kordonokat, többen az asztalokra álltak fel, és kisebb rendbontások is történtek.

A helyszínen lévő biztonsági személyzet nem tudta fenntartani a rendet, ezért az előadó a saját és a közönség biztonsága érdekében tíz percnyi előadás után elhagyta a színpadot.

A kialakult káosz és a beláthatósági problémák miatt a látogatók egy része idő előtt távozott az épületből. A helyszínen tartózkodó egészségügyi dolgozóknak több embert el kellett látniuk, és a rendőrség is nagy erőkkel vonult ki a rendezvényhelyszín mellé, de hatósági beavatkozásra végül nem került sor.

Vége az árengedménynek: drágulnak az elektromos autók

Visszafogták az elektromos autókra nyújtott árkedvezményeket a német autógyártók májusban, miután az év elejétől visszamenőleges hatállyal állami támogatási program indult a villanyautók vásárlására - derül ki a Center Automotive Research (CAR) piackutató intézet havi újautó-piaci jelentéséből.

Olyan vihar jön, ami már rég volt: elmossa az eső Magyarországot

Vasárnap és a hét első felében zivatarokkal és gyakori csapadékkal tarkított időjárással érkezik Magyarországra.

Hundreds arrested and dozens of police injured after Champions League riots in France

Nearly 800 people were arrested after clashes with police which saw 219 people injured, including 57 police officers.

