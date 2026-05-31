Csak lett egy botrány a BL-döntő éjszakáján

A csepeli Barba Negra Red Stage hatezer fős befogadóképességéhez mérten a jegyértékesítés során csaknem 16 ezer ember próbált belépőhöz jutni a Rozante Party elnevezésű rendezvényre.

Az eseményt úgy hirdették meg, hogy a világsztár házigazdaként (host) délután öt órától hajnali négyig a helyszínen tartózkodik, a hivatalos program szerint pedig hajnali egy órától egy teljes órás fellépést adott volna – számolt be a helyszínről az index.hu.

Kezdett kialakulni a káosz

A program időrendje azonban már az éjszaka folyamán felborult. Pogány Induló a tervezett éjfél helyett már 23.30-kor színpadra lépett, amiről a közösségi oldalán értesítette a közönséget. A rapper éjfélkor befejezte műsorát, a szervezők pedig a csúszások miatt a fél egyre ütemezett Beton.Hofi koncertjét áthelyezték a külföldi sztár produkciója utáni időpontra.

Travis Scott a kiírt időpontnál fél órával később, hajnali fél kettő körül érkezett meg a színpadra, amelyet sűrű füstfelhővel borítottak be.

A tömeg azonban látni akarta a rappert és ezért az első sorokban tumultuózus jelenetek alakultak ki: a rajongók felborították a kordonokat, többen az asztalokra álltak fel, és kisebb rendbontások is történtek.

A helyszínen lévő biztonsági személyzet nem tudta fenntartani a rendet, ezért az előadó a saját és a közönség biztonsága érdekében tíz percnyi előadás után elhagyta a színpadot.

A kialakult káosz és a beláthatósági problémák miatt a látogatók egy része idő előtt távozott az épületből. A helyszínen tartózkodó egészségügyi dolgozóknak több embert el kellett látniuk, és a rendőrség is nagy erőkkel vonult ki a rendezvényhelyszín mellé, de hatósági beavatkozásra végül nem került sor.