A kínaiaknak fájó bejelentést tett az államtitkár, jönnek a milliárdos bírságok

A politikus a debreciner.hu-nak adott videós interjúben kiemelte, hogy a kormányzat a jövőben az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkumulátoripar működését, aminek keretében a hatóságok a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a szabályszegő cégekre.

Az ipari létesítmények ellenőrzésében kulcsszerep hárul majd az Élő Környezetért Felelős Minisztérium alá tartozó új felügyeleti hatóságra, amely a tervek szerint szeptemberben kezdi meg a működését.

Tárkányi szerint ő is és Gajdos László miniszter is milliárdos büntetési tételekben gondolkodik a potenciálisan szennyező üzemek esetleges súlyos szabályszegéseire.

„Elrettentő büntetéseket tud majd kiadni” az új hatóság

– mondta erről a debreceni képviselő.

Ami Debrecent illeti a célok között szerepel a korábban lezárt 106-os vasútvonal átfogó rekonstrukciója és mielőbbi, akár néhány hónapon belüli újranyitása, amelyet távlati tervként egészen Nagyváradig meghosszabbítanának.

Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, hogy Debrecenre nem az ország második fővárosaként, hanem tradicionális régióközpontként tekintenek, amelynek a jövőben partnerségre kell törekednie Budapesttel. Ennek érdekében olyan infrastrukturális fejlesztéseket hajtanak végre, amelyek révén Debrecen vasúton egy óra alatt elérhetővé válik majd a fővárosból.