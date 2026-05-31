A drónnal készített képen talajelőkészítő munkálatokat végeznek a leendő CATL akkumulátorgyár területén a Déli Ipari Parkban Debrecen közelében 2023. február 23-án. A valaha volt legnagyobb, mintegy 3000 milliárd forint összértékű magyarországi beruházás keretében a kínai Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) közvetlenül 9000 új munkahelyet hoz létre Debrecenben.
A kínaiaknak fájó bejelentést tett az államtitkár, jönnek a milliárdos bírságok

A Tisza-kormány nem lesz partner abban, hogy a kínai CATL akkumulátorgyártó vállalat a meglévő debreceni üzeme mellett egy második és egy harmadik gyáregységet is felépítsen – közölte a Debrecinernek adott interjújában Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a térség országgyűlési képviselője.

A politikus a debreciner.hu-nak adott videós interjúben kiemelte, hogy a kormányzat a jövőben az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkumulátoripar működését, aminek keretében a hatóságok a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a szabályszegő cégekre.

Az ipari létesítmények ellenőrzésében kulcsszerep hárul majd az Élő Környezetért Felelős Minisztérium alá tartozó új felügyeleti hatóságra, amely a tervek szerint szeptemberben kezdi meg a működését.

Tárkányi szerint ő is és Gajdos László miniszter is milliárdos büntetési tételekben gondolkodik a potenciálisan szennyező üzemek esetleges súlyos szabályszegéseire.

„Elrettentő büntetéseket tud majd kiadni” az új hatóság

– mondta erről a debreceni képviselő.

Ami Debrecent illeti a célok között szerepel a korábban lezárt 106-os vasútvonal átfogó rekonstrukciója és mielőbbi, akár néhány hónapon belüli újranyitása, amelyet távlati tervként egészen Nagyváradig meghosszabbítanának.

Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, hogy Debrecenre nem az ország második fővárosaként, hanem tradicionális régióközpontként tekintenek, amelynek a jövőben partnerségre kell törekednie Budapesttel. Ennek érdekében olyan infrastrukturális fejlesztéseket hajtanak végre, amelyek révén Debrecen vasúton egy óra alatt elérhetővé válik majd a fővárosból.

60 km úszás a hideg vízben, esti rajttal – újabb kemény, amerikai kihívások várnak Mányoki Attilára

Az Ontario-tó átúszására készül Mányoki Attila. Az extrém vállalásairól ismert úszó maratonista július 19-e és 24-e között teljesítené 17-19 óra alatt a számításai szerint 55-60 kilométeres távot a 16-18 Celsius-fokos vízben. A zalaegerszegi sportoló az InfoRádióban azt mondta, a legnagyobb kihívást a szél jelentheti, attól viszont egyáltalán nem tart, hogy vélhetően sokat úszik majd sötétben.
Jelentős csúszásokkal, a menetrend felborulásával és a fellépő biztonsági kockázatok miatt mindössze tízpercesre rövidült koncerttel zárult Travis Scott amerikai rapper szombat esti budapesti fellépése. A 18 éven felülieknek meghirdetett, 50 ezer forintos jegyáron értékesített esemény iránt kiemelkedő volt az érdeklődés, ám a lebonyolítást komoly technikai és logisztikai nehézségek hátráltatták.
 

