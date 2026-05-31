Itt a Skynet kora az ukrajnai drónháborúban

A BBC Verify az elmúlt héten legalább 14 olyan incidenst igazolt, amelyek során élelmiszert, üzemanyagot és lőszert szállító járműveket semmisítettek meg az Oroszországot a Krímmel és a megszállt déli területekkel összekötő kulcsfontosságú útvonalakon.

Nyílt forrású hírszerzési adatok és független elemzőintézetek visszajelzései alapján a frontvonaltól több mint 20 kilométerre eddig mintegy 150 katonai jármű megsemmisülését erősítették meg, ám a tényleges veszteségek a becslések szerint ennek a kétszeresét is elérhetik – írja a penzcentrum.hu az angolok alapján.

A támadások gerincét a Hornet elnevezésű drónrendszer alkotja, amely MI-alapú célzórendszerrel üzemel.

A Janes védelmi hírszerző vállalat szakértői adatai szerint a rendszert több ezer órányi katonai videóanyagon tanították be az orosz haditechnikai eszközök önálló felismerésére. A drónok a Starlink hálózaton keresztül kapcsolódnak a kezelőikhez, ami nagy hatótávolságot és az elektronikai zavarással szembeni ellenállást biztosít számukra. Az ukrán erők akár több száz eszközt is képesek egyszerre indítani a több mint 160 kilométerre lévő célterületek felé, ahol a drónok már önállóan azonosítják és támadják a célpontokat.

Az Institute for the Study of War (ISW) elemzése rámutat, hogy az ukrán drónfölény semlegesítette Oroszország létszámbeli előnyét, és 2023 óta először tette lehetővé, hogy Ukrajna több területet szerezzen vissza, mint amennyit elveszített.

A dróncsapások hatására az orosz parancsnokság Dél-Ukrajnában korlátozta a nehéz harcjárművek mozgását, és a veszteségek mérséklése érdekében rövidebb konvojokat indít, amelyeket főként földutakra és mezőkre terelnek.

Met drones van het type 'Vampire' en FPV hebben de grenswachters van de brigade 'Stalevrij grensgebied' 4 schuilplaatsen, 4 voertuigen, een kanon en 6 bezetters getroffen in de richtingen Koersk en Noord-Slobodian.

Vlagyimir Szaldo, a herszoni megszállt területek orosz kinevezésű vezetője

a helyzet miatt elrendelte a polgári forgalom korlátozását az érintett útvonalakon.

Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy Oroszország idővel ki fogja fejleszteni a megfelelő technológiai ellenintézkedéseket, ezért az ukrán haderőnek a jelenlegi harctéri dinamikát kell kihasználnia.