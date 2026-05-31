Infostart.hu
2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
Az ukrán erők FPV-drónnal lelőttek egy orosz Ka-52-es helikoptert a Donyeck megyei Pokrovszknál – közölték az ukrán pilóta nélküli rendszerek erői pénteken a Facebookon.
Itt a Skynet kora az ukrajnai drónháborúban

Ukrajna mesterséges intelligenciával (AI) felszerelt drónrendszerek bevetésével nagyszabású logisztikai blokádot indított az orosz utánpótlási útvonalak ellen a megszállt területeken. A BBC nemzetközi hírügynökség által ellenőrzött felvételek és szakértői elemzések szerint a kampány komoly ellátási nehézségeket okoz az orosz haderőnek.

A BBC Verify az elmúlt héten legalább 14 olyan incidenst igazolt, amelyek során élelmiszert, üzemanyagot és lőszert szállító járműveket semmisítettek meg az Oroszországot a Krímmel és a megszállt déli területekkel összekötő kulcsfontosságú útvonalakon.

Nyílt forrású hírszerzési adatok és független elemzőintézetek visszajelzései alapján a frontvonaltól több mint 20 kilométerre eddig mintegy 150 katonai jármű megsemmisülését erősítették meg, ám a tényleges veszteségek a becslések szerint ennek a kétszeresét is elérhetik – írja a penzcentrum.hu az angolok alapján.

A támadások gerincét a Hornet elnevezésű drónrendszer alkotja, amely MI-alapú célzórendszerrel üzemel.

A Janes védelmi hírszerző vállalat szakértői adatai szerint a rendszert több ezer órányi katonai videóanyagon tanították be az orosz haditechnikai eszközök önálló felismerésére. A drónok a Starlink hálózaton keresztül kapcsolódnak a kezelőikhez, ami nagy hatótávolságot és az elektronikai zavarással szembeni ellenállást biztosít számukra. Az ukrán erők akár több száz eszközt is képesek egyszerre indítani a több mint 160 kilométerre lévő célterületek felé, ahol a drónok már önállóan azonosítják és támadják a célpontokat.

Az Institute for the Study of War (ISW) elemzése rámutat, hogy az ukrán drónfölény semlegesítette Oroszország létszámbeli előnyét, és 2023 óta először tette lehetővé, hogy Ukrajna több területet szerezzen vissza, mint amennyit elveszített.

A dróncsapások hatására az orosz parancsnokság Dél-Ukrajnában korlátozta a nehéz harcjárművek mozgását, és a veszteségek mérséklése érdekében rövidebb konvojokat indít, amelyeket főként földutakra és mezőkre terelnek.

Vlagyimir Szaldo, a herszoni megszállt területek orosz kinevezésű vezetője

a helyzet miatt elrendelte a polgári forgalom korlátozását az érintett útvonalakon.

Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy Oroszország idővel ki fogja fejleszteni a megfelelő technológiai ellenintézkedéseket, ezért az ukrán haderőnek a jelenlegi harctéri dinamikát kell kihasználnia.

Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Pénteken Magyar Péter bejelentette, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalássorozat eredményeképp mintegy 6000 milliárd forint uniós forrást sikerült felszabadítania a kormánynak. A pénzek nem érkeznek meg automatikusan: a Tisza-kormánynak az újragondolt célokat augusztusig teljesítenie kell. Magyar Péter a Portfolio-nak adott interjújában elmondta, hogy az állami korrupció visszaszorítása volt a Bizottság egyetlen lényeges feltétele és szerinte Brüsszelben is megvolt az akarat arra, hogy Magyarország megkaphassa a neki járó pénzeket. Kármán András pénzügyminiszter a források megérkezésének ütemezésével kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy legkorábban az év végén érkezhet meg Magyarországra a helyreállítási eszköz teljes összege, tehát mintegy 10 milliárd euró. Híreink a kormányzásról vasárnap.

A klímaváltozás új veszélyt hozhat a nyakunkba: elképesztő károkat okozhat ez az időjárási jelenség

Az éghajlatváltozás hatására az évszázad végére akár 47 százalékkal is megnőhet a nagy méretű jégesők gyakorisága világszerte.

Hundreds arrested and dozens of police injured after Champions League riots in France

Nearly 800 people were arrested after clashes with police which saw 219 people injured, including 57 police officers.

