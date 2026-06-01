Nyitókép: Pixabay

Külföldre utazik? Erre mindenképp figyeljen indulás előtt

Infostart / InfoRádió

Időben kössük meg utasbiztosításunkat – javasolja a Magyar Biztosítók Szövetsége. Célszerű nem csupán a biztosítás díja alapján választani, hanem a szerződési feltételekben szereplő fedezeteket is alaposan átnézni.

Közeledik a nyári utazási szezon, a Magyar Biztosítók Szövetsége azt javasolja, hogy a külföldre indulók még az elutazás előtt kössék meg az utasbiztosításukat, valamint az útlemondás-biztosításukat is. A MABISZ kommunikációs vezetője, Jenei Attila az InfoRádióban hozzátette, célszerű nem csupán a biztosítás díja alapján választani, hanem a szerződési feltételekben szereplő fedezeteket és pénzügyi térítési limiteket is alaposan átnézni.

Példaként kiemelte, hogy egy sima bokaficam is helikopteres szállítást tehet szükségessé, amely „horribilis” összegbe kerülhet. Emellett elmondta, hogy vannak olyan termékek, amelyek már akkor is automatikusan térítenek, ha késik a repülőjáratunk. Ehhez meg kell adni szerződéskötéskor a légijárat számát, annak indulási idejét, illetve saját bankszámlaszámát.

Hogyha gépjárművel utazunk, rendben kell lennie a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnak, zöld kártyának, bár ennek már a digitális formája is elfogadott. Emellett fontos megnézni, hogy a casco-biztosításnak van-e területi hatálya – tette hozzá Jenei Attila. Továbbá az Európai Egészségbiztosítási Kártya mellé is javasolja a MABISZ az utasbiztosítás megkötését. Ugyanis a kártya nem terjed ki egy komolyabb egészségügyi krízis esetén fizetendő önrészre.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.

Dubaj, az átszállásos utak és a háború – hogyan utazzunk ügyesen? A MUISZ elnöke válaszol
Február végén indult az amerikai-izraeli katonai művelet Irán ellen, és a következő napokban össze is omlott a térségben a légi közlekedés, hiszen az öböl menti országokat is érte iráni dróntámadás, olyan helyszíneket is, mint Dubaj, amely különösen fontos a magyar utazók számára. A kilátásokról, valamint a konfliktus miatt az utasbiztosításoknál kialakult helyzetről Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel 8 órakor személyesen keresi fel Sándor-palotában Sulyok Tamás köztársasági elnököt, miután május 31-én éjfélkor lejár az államfőnek adott lemondási határidő. A miniszterelnök nem egyedül érkezik: a megbeszélésre elkíséri Görög Márta igazságügy-miniszter is.
 

Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Pénteken Magyar Péter bejelentette, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalássorozat eredményeképp mintegy 6000 milliárd forint uniós forrást sikerült felszabadítania a kormánynak. A pénzek nem érkeznek meg automatikusan: a Tisza-kormánynak az újragondolt célokat augusztusig teljesítenie kell. Magyar Péter a Portfolio-nak adott interjújában elmondta, hogy az állami korrupció visszaszorítása volt a Bizottság egyetlen lényeges feltétele és szerinte Brüsszelben is megvolt az akarat arra, hogy Magyarország megkaphassa a neki járó pénzeket. Kármán András pénzügyminiszter a források megérkezésének ütemezésével kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy legkorábban az év végén érkezhet meg Magyarországra a helyreállítási eszköz teljes összege, tehát mintegy 10 milliárd euró. Híreink a kormányzásról vasárnap.

F1 Monacói Nagydíj 2026: minden fontos infó, a verseny, a közvetítés időpontja itt!

Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

