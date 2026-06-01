Közeledik a nyári utazási szezon, a Magyar Biztosítók Szövetsége azt javasolja, hogy a külföldre indulók még az elutazás előtt kössék meg az utasbiztosításukat, valamint az útlemondás-biztosításukat is. A MABISZ kommunikációs vezetője, Jenei Attila az InfoRádióban hozzátette, célszerű nem csupán a biztosítás díja alapján választani, hanem a szerződési feltételekben szereplő fedezeteket és pénzügyi térítési limiteket is alaposan átnézni.

Példaként kiemelte, hogy egy sima bokaficam is helikopteres szállítást tehet szükségessé, amely „horribilis” összegbe kerülhet. Emellett elmondta, hogy vannak olyan termékek, amelyek már akkor is automatikusan térítenek, ha késik a repülőjáratunk. Ehhez meg kell adni szerződéskötéskor a légijárat számát, annak indulási idejét, illetve saját bankszámlaszámát.

Hogyha gépjárművel utazunk, rendben kell lennie a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnak, zöld kártyának, bár ennek már a digitális formája is elfogadott. Emellett fontos megnézni, hogy a casco-biztosításnak van-e területi hatálya – tette hozzá Jenei Attila. Továbbá az Európai Egészségbiztosítási Kártya mellé is javasolja a MABISZ az utasbiztosítás megkötését. Ugyanis a kártya nem terjed ki egy komolyabb egészségügyi krízis esetén fizetendő önrészre.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.