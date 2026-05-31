Pontosították, hogy mit talátak el az ukránok Zaporizzsjában

A NAÜ helyszínen lévő megfigyelői arról is tájékoztattak, hogy a sugárzás mértéke a normális tartományban van a nukleáris létesítmény területén. Az ügynökség az X-en közölte, hogy szakértői csapatának a károk szemrevételezése során óvóhelyre kellett igyekeznie légiriadó miatt.

"A terület átvizsgálása közben a csoportot utasították, hogy vonuljon fedezékbe, mivel a közelben drónok zaját észlelték, és lövéseket adtak le a támadás visszaverése érdekében" - tették hozzá.

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója olyan súlyos incidensnek minősítette a szombaton történteket, ami veszélyeztette az alapvető nukleáris biztonsági elveket.

"A nukleáris létesítmények elleni támadások elfogadhatatlanok,

és azoknak véget kell vetni annak érdekében, hogy elkerülhető legyen egy nukleáris baleset nagyon is valós kockázata" - tette hozzá.

A NAÜ tájékoztatása szerint az incidensről az erőmű vezetése értesítette a szervezetet. Az ügynökség zaporizzsjai szakértői csoportja engedélyt kért a sérült épület első kézből történő megvizsgálására. Rafael Grossi "komoly aggodalmának" adott hangot, és kijelentette: "a nukleáris létesítmények elleni támadás olyan, mint a tűzzel játszani".

Az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom vezetője, Alekszej Lihacsov szerint az erőmű fontos rendszerei nem sérültek meg. Orosz részről azt állították, hogy

ukrán drón találta el a hatos blokk turbinacsarnokát.

Az ukrán hadsereg visszautasította a vádakat, és a Telegramon közzétett közleményében az esetet "nukleáris zsarolásnak" nevezte Oroszország részéről.

A hat reaktorral és mintegy 6000 megawatt beépített kapacitással rendelkező zaporizzsjai atomerőmű Európa legnagyobb ilyen létesítménye. Az erőmű 2022 márciusa óta orosz ellenőrzés alatt áll, reaktorait biztonsági okokból leállították. A NAÜ az orosz-ukrán háború kezdete óta rendszeresen figyelmeztet a létesítmény körüli katonai műveletek jelentette nukleáris kockázatokra.