2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
zaporizzsjai atomerőmű / Cooling towers of Zaporizhia Nuclear Power Station in Enerhodar, Ukraine
Nyitókép: OlyaSolodenko/Getty Images

Pontosították, hogy mit talátak el az ukránok Zaporizzsjában

ELŐZMÉNYEK

Drón csapódott a délkelet-ukrajnai, orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű egyik turbinacsarnokába szombaton, és károk keletkeztek az épület külső falán - közölte vasárnap a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az X-en.

A NAÜ helyszínen lévő megfigyelői arról is tájékoztattak, hogy a sugárzás mértéke a normális tartományban van a nukleáris létesítmény területén. Az ügynökség az X-en közölte, hogy szakértői csapatának a károk szemrevételezése során óvóhelyre kellett igyekeznie légiriadó miatt.

"A terület átvizsgálása közben a csoportot utasították, hogy vonuljon fedezékbe, mivel a közelben drónok zaját észlelték, és lövéseket adtak le a támadás visszaverése érdekében" - tették hozzá.

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója olyan súlyos incidensnek minősítette a szombaton történteket, ami veszélyeztette az alapvető nukleáris biztonsági elveket.

"A nukleáris létesítmények elleni támadások elfogadhatatlanok,

és azoknak véget kell vetni annak érdekében, hogy elkerülhető legyen egy nukleáris baleset nagyon is valós kockázata" - tette hozzá.

A NAÜ tájékoztatása szerint az incidensről az erőmű vezetése értesítette a szervezetet. Az ügynökség zaporizzsjai szakértői csoportja engedélyt kért a sérült épület első kézből történő megvizsgálására. Rafael Grossi "komoly aggodalmának" adott hangot, és kijelentette: "a nukleáris létesítmények elleni támadás olyan, mint a tűzzel játszani".

Az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom vezetője, Alekszej Lihacsov szerint az erőmű fontos rendszerei nem sérültek meg. Orosz részről azt állították, hogy

ukrán drón találta el a hatos blokk turbinacsarnokát.

Az ukrán hadsereg visszautasította a vádakat, és a Telegramon közzétett közleményében az esetet "nukleáris zsarolásnak" nevezte Oroszország részéről.

A hat reaktorral és mintegy 6000 megawatt beépített kapacitással rendelkező zaporizzsjai atomerőmű Európa legnagyobb ilyen létesítménye. Az erőmű 2022 márciusa óta orosz ellenőrzés alatt áll, reaktorait biztonsági okokból leállították. A NAÜ az orosz-ukrán háború kezdete óta rendszeresen figyelmeztet a létesítmény körüli katonai műveletek jelentette nukleáris kockázatokra.

Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel 8 órakor személyesen keresi fel Sándor-palotában Sulyok Tamás köztársasági elnököt, miután május 31-én éjfélkor lejár az államfőnek adott lemondási határidő. A miniszterelnök nem egyedül érkezik: a megbeszélésre elkíséri Görög Márta igazságügy-miniszter is.
 

Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Pénteken Magyar Péter bejelentette, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalássorozat eredményeképp mintegy 6000 milliárd forint uniós forrást sikerült felszabadítania a kormánynak. A pénzek nem érkeznek meg automatikusan: a Tisza-kormánynak az újragondolt célokat augusztusig teljesítenie kell. Magyar Péter a Portfolio-nak adott interjújában elmondta, hogy az állami korrupció visszaszorítása volt a Bizottság egyetlen lényeges feltétele és szerinte Brüsszelben is megvolt az akarat arra, hogy Magyarország megkaphassa a neki járó pénzeket. Kármán András pénzügyminiszter a források megérkezésének ütemezésével kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy legkorábban az év végén érkezhet meg Magyarországra a helyreállítási eszköz teljes összege, tehát mintegy 10 milliárd euró. Híreink a kormányzásról vasárnap.

Már nem a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településre

Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Prime Minister Benjamin Netanyahu describes the capture of the strategic fortress as a "decisive shift" in its military campaign against Hezbollah.

