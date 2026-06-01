Tőrösdarazsak rajzanak Gyula belvárosában, sokat fizet, ha szembeszáll velük

A lakossági bejelentések után a helyszínre érkező szakemberek tisztázták, hogy a május végén és június elején megszokott rajzási időszakukat töltő rovarok nem tévesztendők össze a házak körül gyakori, agresszív társas darazsakkal vagy a lódarázzsal.

Az óriás tőrösdarázs – amelynek nősténye a maga csaknem öt centiméteres hosszával a kontinens legnagyobb hártyásszárnyúja – az emberre és a háziállatokra egyaránt veszélytelen, nem bánt és nem támad.

A szolgáltató munkatársai tájékoztató lapokat helyeztek ki a környéken, hogy megnyugtassák a helybélieket és biztosítsák a védett állatok nyugalmát – írja a beol.hu. A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy a tőrösdarazsak 1988 óta védettek,

egyetlen egyed eszmei értéke 50 ezer forint,

így az elpusztításuk törvénytelen és komoly pénzbírsággal jár.

A szakértői tájékoztatás szerint ezek a rovarok kifejezetten hasznosak, mivel biológiai úton segítenek kordában tartani például a cserebogár-szaporulatot. Elsősorban a száraz, meleg, korhadó fákban vagy komposztban gazdag területeket kedvelik, ám az utóbbi években egyre gyakoribbá vált a felbukkanásuk a városi parkokban és kertekben is.