2026. június 1. hétfő Tünde
Nyitókép: Wikimedia / TranquilleGoupil - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0,

Tőrösdarazsak rajzanak Gyula belvárosában, sokat fizet, ha szembeszáll velük

Óriás tőrösdarazsak jelenléte keltett riadalmat Gyula belvárosában, a Corvin utcai lottózó és a Komló szálló mögötti parkban. A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. szakemberei a helyszínen megállapították, hogy a kivágott fa rönkje körül keringő, ijesztő méretű rovarok valójában teljesen ártalmatlanok.

A lakossági bejelentések után a helyszínre érkező szakemberek tisztázták, hogy a május végén és június elején megszokott rajzási időszakukat töltő rovarok nem tévesztendők össze a házak körül gyakori, agresszív társas darazsakkal vagy a lódarázzsal.

Az óriás tőrösdarázs – amelynek nősténye a maga csaknem öt centiméteres hosszával a kontinens legnagyobb hártyásszárnyúja – az emberre és a háziállatokra egyaránt veszélytelen, nem bánt és nem támad.

A szolgáltató munkatársai tájékoztató lapokat helyeztek ki a környéken, hogy megnyugtassák a helybélieket és biztosítsák a védett állatok nyugalmát – írja a beol.hu. A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy a tőrösdarazsak 1988 óta védettek,

egyetlen egyed eszmei értéke 50 ezer forint,

így az elpusztításuk törvénytelen és komoly pénzbírsággal jár.

A szakértői tájékoztatás szerint ezek a rovarok kifejezetten hasznosak, mivel biológiai úton segítenek kordában tartani például a cserebogár-szaporulatot. Elsősorban a száraz, meleg, korhadó fákban vagy komposztban gazdag területeket kedvelik, ám az utóbbi években egyre gyakoribbá vált a felbukkanásuk a városi parkokban és kertekben is.

Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel 8 órakor személyesen keresi fel Sándor-palotában Sulyok Tamás köztársasági elnököt, miután május 31-én éjfélkor lejár az államfőnek adott lemondási határidő. A miniszterelnök nem egyedül érkezik: a megbeszélésre elkíséri Görög Márta igazságügy-miniszter is.
 

Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Pénteken Magyar Péter bejelentette, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalássorozat eredményeképp mintegy 6000 milliárd forint uniós forrást sikerült felszabadítania a kormánynak. A pénzek nem érkeznek meg automatikusan: a Tisza-kormánynak az újragondolt célokat augusztusig teljesítenie kell. Magyar Péter a Portfolio-nak adott interjújában elmondta, hogy az állami korrupció visszaszorítása volt a Bizottság egyetlen lényeges feltétele és szerinte Brüsszelben is megvolt az akarat arra, hogy Magyarország megkaphassa a neki járó pénzeket. Kármán András pénzügyminiszter a források megérkezésének ütemezésével kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy legkorábban az év végén érkezhet meg Magyarországra a helyreállítási eszköz teljes összege, tehát mintegy 10 milliárd euró. Híreink a kormányzásról vasárnap.

Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten

Interjút készítettünk a Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatójával, Kiss Gyöngyivel és igazgatóhelyettesével, Nemecskó Istvánnal.

Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Prime Minister Benjamin Netanyahu calls the capture of the strategic fortress a "decisive shift" in Israel's campaign against Hezbollah, as European governments criticise the escalation.

