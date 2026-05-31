Itt a rendőrségi jelentés a BL-döntőről

A szombati Bajnokok Ligája döntő rendőri biztosítása sikeresen lezajlott – állapítják meg a police.hu-n.

A sporteseménnyel összefüggésben tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt. A rendőröknek mindössze 13, egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, melyek során hat embert fogtak el, illetve állítottak elő.

Tekintve a sportesemény súlyát és a látogatók számát, ez rendkívül alacsonynak tekinthető, különösen, más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve.

Mondjuk az interneten több komolynak tűnő ökölpárbaj felvételei láthatók.

A döntőt követő napon, amíg valamennyi szurkoló haza nem utazik, a rendőrség továbbra is megfelelő számú erővel biztosítja a főváros, a repülőtér és az egész ország közrendjét és közbiztonságát – álla közleményben.

A rendőrség köszönetét fejezi ki lakosság türelméért és együttműködéséért.