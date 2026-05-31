2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
Meteor becsapódás.
Nyitókép: Getty Images / Jose A. Bernat Bacete

Hatalmas robbanás az Egyesült Államok felett

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok északkeleti térsége felett robbant fel egy, a Föld felé tartó meteor szombat délután, amelynek detonációja hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérülésekről vagy károkról nem érkezett jelentés.

Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) tájékoztatása szerint a tűzgömb Massachusetts északkeleti része és New Hampshire délkeleti térsége felett keletkezett helyi idő szerint szombat délután. A meteor mintegy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant.

A NASA becslése szerint a robbanás energiája megközelítőleg 300 tonna TNT robbanóerejének felelt meg. A NASA felidézte, hogy 2013-ban az oroszországi Cseljabinszk felett felrobbant meteor robbanóereje mintegy 440 ezer tonna TNT-nek felelt meg. A lökéshullám következtében akkor több mint 1600 ember sérült meg.

A hangos dörrenéseket Massachusetts, Rhode Island és New Hampshire számos településén hallották. Több helyi lakos arról számolt be a közösségi médiában, hogy a robbanás ereje miatt megremegtek az épületek.

Massachusetts hatóságai több bejelentést kaptak a robbanásszerű hangról és a talaj enyhe remegéséről, ugyanakkor sem rendőrségi, sem tűzoltósági beavatkozást igénylő vészhelyzetet nem észleltek, és nem merült fel közbiztonsági fenyegetés.

Az amerikai földtani intézet (USGS) szerint számos lakossági jelentés érkezett a rengésszerű jelenségről, azonban a szeizmográfok nem rögzítettek földrengést. A Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) egyik meteorológiai műholdja ugyanakkor fényfelvillanást észlelt Boston térsége felett, ami alátámasztja a meteorhipotézist.

Az Amerikai Meteorit Társaság (American Meteor Society) szerint a jelenséget valószínűleg egy körülbelül 90 centiméter átmérőjű meteor okozta, amely a New Hampshire és Massachusetts közötti térség felett lépett be a légkörbe, és hangrobbanást idézett elő.

Szakértők szerint a meteor nagy valószínűséggel teljes egészében megsemmisült a légkörben. Ha maradtak is fenn törmelékdarabok, azok feltehetően az Atlanti-óceánba hullottak.

Saolin-templom: 14 milliárdot sikkasztott el a volt apát

Huszonnégy év szabadságvesztésre és 3,5 millió jüan (160 millió forint) pénzbírságra ítélte a kungfu bölcsőjeként világhírűvé vált Saolin kolostor volt apátját egy kínai bíróság sikkasztás, vesztegetés és további bűncselekmények miatt.
Honnan lesz víz, ha nincs eső?
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt?
Az iráni háború soha nem érhet véget?
 
Digitális kitörés előtt, kormányváltás után: elárulták a szakértők, mi várható az IT-piacon a következő öt évben

Digitális kitörés előtt, kormányváltás után: elárulták a szakértők, mi várható az IT-piacon a következő öt évben

Mit tartogat a kormányváltás utáni időszak a hazai IT-piacnak? Mennyire írja át az AI a bankolást, elveszi-e a munkánkat a mesterséges intelligencia? Magyarország megtalálja-e a digitalizuációs kitörési pontokat? Szakmai közönségünk mondott véleményt a Portfolio Financial IT konferencián, mutatjuk a válaszokat.

Ezt senki sem látta jönni: elképesztő eszközökkel vadásznak az ukránok az oroszokra

Ezt senki sem látta jönni: elképesztő eszközökkel vadásznak az ukránok az oroszokra

Ukrajna mesterséges intelligenciával felszerelt drónokkal indított nagyszabású logisztikai blokádot.

Hundreds arrested in France after wild Champions League celebrations

Hundreds arrested in France after wild Champions League celebrations

Thousands of officers tried to quell unrest as crowds of fans - some firing flares - celebrated PSG's victory over Arsenal.

2026. május 30. 21:24
Mindössze két perc alatt megoldották a kínai mérnökök a városi áruszállítás kizöldítését
2026. május 28. 18:15
Lengyel-magyar forradalom – mindkét nemzet a szovjetek ellen fordult
