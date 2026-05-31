Sulyok Tamás elutasította Magyar Péter felszólítását, nem mond le

A Sándor-palota és a kormányfő közötti konfliktus a május 31-i határidő lejártával új szakaszába lépett. Az államfő szerint a miniszterelnök nyilatkozatai az állami szervek között szokatlan stílusban megfogalmazott egyoldalú utasítások, amelyek hátrányosan érintik a köztársasági elnöki intézmény működését és tekintélyét.

A köztársasági elnök a közösségi oldalán megosztott videójában hangsúlyozta, hogy az Alaptörvényre tett esküje a teljes magyar politikai nemzethez köti, a többséghez és a kisebbséghez egyaránt.

„Fentiek alapján, eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben

továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet,

és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet” – jelentette ki az államfő.

A politikai konfliktus háttere és az ultimátum

Magyar Péter már a választási kampányban, majd az április 12-i győzelem utáni első személyes találkozójukon is Sulyok Tamás távozását követelte. A kormány május 9-i alakulóülésén a miniszterelnök beszédében ismét felszólította az államfőt a lemondásra.

A miniszterek kinevezésekor Magyar Péter külön megkérte Sulyok Tamást, hogy ne álljon oda a tárcavezetők mellé a közös fotók elkészítésekor.

Ma pedig Magyar Péter arról beszélt, hogy holnap reggel 8-kor a Sándor-palotába megy.

Mivel Magyar Péter korábban politikai indokokkal követelte a távozását, a Sándor-palota május 29-én bejelentette, hogy a köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult. Az elnök a nemzetközi testület szakértői közreműködését és értékelését kérte a kialakult, az európai alkotmányos értékeket érintő helyzet megoldásához.

Magyar Péter erre reagálva egy hozzászólásban azt állította, hogy egy korábbi, négyszemközti egyeztetésükön az államfő még azt kérdezte tőle, melyik miniszterhez forduljon a lemondásával – írja az index.hu az összeállításában.

Az államfői beszéd után a miniszterelnök azt írta a közösségi oldalán: Sulyok Tamás soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében.

Gyereknapon is csak a havi 6.3 milliós fizetését védi.

Bocsánatkérés helyett.