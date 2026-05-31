2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
Magyar Péter miniszterelnök (b) és Sulyok Tamás köztársasági elnök a Tisza-kormány minisztereinek kinevezési ünnepségén a Sándor-palotában 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Sulyok Tamás elutasította Magyar Péter felszólítását, nem mond le

Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalos közleményben és videóüzenetben tette egyértelművé, hogy a Magyar Péter miniszterelnök által szabott május 31-i határidő ellenére sem mond le hivataláról. Az államfő kijelentette, hogy esküjéhez híven, a hatályos alkotmányos rendnek megfelelően a jövőben is ellátja feladatait.

A Sándor-palota és a kormányfő közötti konfliktus a május 31-i határidő lejártával új szakaszába lépett. Az államfő szerint a miniszterelnök nyilatkozatai az állami szervek között szokatlan stílusban megfogalmazott egyoldalú utasítások, amelyek hátrányosan érintik a köztársasági elnöki intézmény működését és tekintélyét.

A köztársasági elnök a közösségi oldalán megosztott videójában hangsúlyozta, hogy az Alaptörvényre tett esküje a teljes magyar politikai nemzethez köti, a többséghez és a kisebbséghez egyaránt.

„Fentiek alapján, eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben

továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet,

és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet” – jelentette ki az államfő.

A politikai konfliktus háttere és az ultimátum

Magyar Péter már a választási kampányban, majd az április 12-i győzelem utáni első személyes találkozójukon is Sulyok Tamás távozását követelte. A kormány május 9-i alakulóülésén a miniszterelnök beszédében ismét felszólította az államfőt a lemondásra.

A miniszterek kinevezésekor Magyar Péter külön megkérte Sulyok Tamást, hogy ne álljon oda a tárcavezetők mellé a közös fotók elkészítésekor.

Ma pedig Magyar Péter arról beszélt, hogy holnap reggel 8-kor a Sándor-palotába megy. Erről az Infostarton is beszámoltunk.

Mivel Magyar Péter korábban politikai indokokkal követelte a távozását, a Sándor-palota május 29-én bejelentette, hogy a köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult. Az elnök a nemzetközi testület szakértői közreműködését és értékelését kérte a kialakult, az európai alkotmányos értékeket érintő helyzet megoldásához.

Magyar Péter erre reagálva egy hozzászólásban azt állította, hogy egy korábbi, négyszemközti egyeztetésükön az államfő még azt kérdezte tőle, melyik miniszterhez forduljon a lemondásával – írja az index.hu az összeállításában.

Az államfői beszéd után a miniszterelnök azt írta a közösségi oldalán: Sulyok Tamás soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében.

Gyereknapon is csak a havi 6.3 milliós fizetését védi.

Bocsánatkérés helyett.

Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalos közleményben és videóüzenetben tette egyértelművé, hogy a Magyar Péter miniszterelnök által szabott május 31-i határidő ellenére sem mond le hivataláról. Az államfő kijelentette, hogy eskujéhez híven, a hatályos alkotmányos rendnek megfelelően a jövőben is ellátja feladatait.
 

Magyar Péter a közmédia vezetőit is felszólította

Felmentették Böröndi Gábor vezérkari főnököt

Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel 8 órakor személyesen keresi fel Sándor-palotában Sulyok Tamás köztársasági elnököt, miután május 31-én éjfélkor lejár az államfőnek adott lemondási határidő. A miniszterelnök nem egyedül érkezik: a megbeszélésre elkíséri Görög Márta igazságügy-miniszter is.
 

Deutsch Tamás már sejti Magyar Péter politikai szándékát

Magyar Péter újabb bejelentése a gyereknapon, Havasi Bertalan nem hagyta szó nélkül

Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Pénteken Magyar Péter bejelentette, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalássorozat eredményeképp mintegy 6000 milliárd forint uniós forrást sikerült felszabadítania a kormánynak. A pénzek nem érkeznek meg automatikusan: a Tisza-kormánynak az újragondolt célokat augusztusig teljesítenie kell. Magyar Péter a Portfolio-nak adott interjújában elmondta, hogy az állami korrupció visszaszorítása volt a Bizottság egyetlen lényeges feltétele és szerinte Brüsszelben is megvolt az akarat arra, hogy Magyarország megkaphassa a neki járó pénzeket. Kármán András pénzügyminiszter a források megérkezésének ütemezésével kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy legkorábban az év végén érkezhet meg Magyarországra a helyreállítási eszköz teljes összege, tehát mintegy 10 milliárd euró. Híreink a kormányzásról vasárnap.

A történelem harmadik legsúlyosabb ebolajárványa: már több mint ezer gyanús esetet vizsgálnak

A történelem harmadik legsúlyosabb ebolajárványa: már több mint ezer gyanús esetet vizsgálnak

Május 30-ig összesen 263 megerősített ebolás megbetegedést regisztráltak a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában.

Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Prime Minister Benjamin Netanyahu describes the capture of the strategic fortress as a "decisive shift" in its military campaign against Hezbollah.

