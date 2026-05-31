Nyitókép: A Gazprom orosz állami gázipari monopólium szentpétervári székháza, a Lahta Központ a Finn-öböl partján. MTI/EPA/Anatolij Malcev

Német üzletemberek utaznak Oroszországba, Puytinnal is találkozhatnak

Német vállalatvezetők és üzleti szereplők négy év kihagyás után ismét hivatalosan részt vesznek az idei Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon (SPIEF), miközben a német vállalatok többsége továbbra is fenntartja oroszországi jelenlétét a nyugati szankciók ellenére.

Matthias Schepp, a Német-Orosz Kereskedelmi Kamara elnöke a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta: a német üzleti körök a tűzszünetet követő időszakra is tekintettel fenn kívánják tartani a gazdasági kapcsolatokat Oroszországgal, valamint meg akarják védeni az országban lévő, több mint 100 milliárd euró értékű német vagyont. Hozzátette, hogy a Nyugatnak nem lenne szabad hosszú távon átengednie Oroszország piacát és nyersanyagait Ázsiának.

A fórum üzleti párbeszédprogramjában részt vesz többek között Stefan Dürr, az EkoNiva csoporttal Oroszországban működő tejipari vállalkozó, valamint Thomas Bruch, a Globus Holding hosszú ideje hivatalban lévő ügyvezetője. A kereskedelmi kamara szerint a Globus a mintegy 1600, Oroszországban továbbra is aktív német vállalat közé tartozik.

Szankciók

A nyugati szankciók következtében a német-orosz kereskedelmi forgalom tavaly 10 milliárd euró alá csökkent. Összehasonlításképpen: 2021-ben, az ukrajnai háború teljes körű eszkalációja előtt a kétoldalú kereskedelem értéke 59,7 milliárd euró volt, míg 2012-ben elérte a 80 milliárd eurót.

Felmérés

A Német-Orosz Kereskedelmi Kamara 750 tagja körében végzett felmérés szerint a megkérdezett vállalatok csaknem mindegyike Oroszországban kíván maradni. A válaszadó 265 cég 75 százaléka elégedettnek mondta magát oroszországi üzleti tevékenységének alakulásával kapcsolatban, jóllehet a szankciók jelentős veszteségeket okoztak számukra.

A felmérésben részt vevők kétharmada úgy vélte, hogy a nyugati büntetőintézkedések jelentős vagy nagyon jelentős hatást gyakorolnak az orosz gazdaságra. A vállalatok valamivel több mint egyharmada szerint a szankciók Németországnak nagyobb kárt okoznak, mint Oroszországnak, míg több mint felük úgy véli, hogy a negatív hatások mindkét országot hasonló mértékben sújtják. A válaszadók 65 százaléka támogatná az orosz gáz- és olajimport mielőbbi újraindítását, további 31 százalék pedig az ukrajnai harcok befejezését követően tartaná ezt elfogadhatónak.

Putyin a házigazda

A június 3. és 6. között megrendezendő fórum házigazdája idén is Vlagyimir Putyin orosz elnök lesz. A rendezvény programjában kulturális témájú események is szerepelnek, amelyeken német közéleti szereplők, köztük Justus Frantz karmester, Jörg Urban, a szászországi Alternatíva Németországnak (AfD) tartományi vezetője, Holger Friedrich berlini lapkiadó és Hubert Seipel filmrendező, újságíró is részt vesz.

Unokájával együtt üzent Orbán Viktor a még üres stadionból

Orbán Viktor volt miniszterelnök az unokájával közösen jelentkezett be vasárnap a Puskás Arénából. A volt kormányfő a közösségi oldalán megosztott bejegyzésben a nemzetközi gyermeknap alkalmából üzent a követőinek.
 

Megszólalt az EKB döntéshozója: jobb előbb lépni, mint későn

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának tagja, Alvaro Santos Pereira határozottabb fellépést sürget az inflációs nyomás kezelése érdekében. A jegybankár a kamatemelés mielőbbi végrehajtása mellett érvelt - számolt be a Bloomberg.

Kiderült, brutál pénzt keresett tavaly Azahriah: nem semmi osztalékot vágott zsebre a magyar sztár

Bár nem érte el a rekordév bevételeit, így jelentősen visszaesett Azahriah cégeinek bevétele 2025-ben, de Baukó Attila vállalkozása még így is elképesztő nyereséget termelt.

Hundreds arrested and dozens of police injured after Champions League riots in France

Nearly 800 people were arrested after clashes with police which saw 219 people injured, including 57 police officers.

