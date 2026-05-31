A kadét bajnokság kupáját veszi át Szalai Blanka csapatkapitány.
Nyitókép: MKOSZ

Ilyen még aligha volt a magyar sporttörténelemben

Infostart

A Csata DSE nyolcpontos győzelmet aratott a Zsíros Akadémia Kőbánya ellen a serdülő (U14) leány kosárlabda-bajnokság pécsi fináléjában. A kék-fehérek ezzel nemcsak megvédték címüket ebben a korosztályban, hanem egyedülálló történelmi sikert értek el: 2026-ban a Csata DSE az összes női utánpótlás-bajnokságot megnyerte.

Az 1995-ben alapított klub a szezon során összesen öt bajnoki címet gyűjtött be, mivel a hivatalos versenyrendszer mellett az U11-es korosztály szakmai tornáján – amely nem számít hivatalos bajnoki címnek, de szintén csapatok közötti verseny – is az első helyen végzett.

A Csata DSE 2026-os bajnoki címei

  • Junior bajnoki cím – U18 – Csata DSE - UNI Győr NKA TSE 69:35.
  • Kadét bajnoki cím – U16 – Csata DSE/A - Darazsak Sportakadémia 65:34.
  • Serdülő bajnoki cím – U14 – Zsíros Akadémia Kőbánya/A - Csata DSE/A 65:73.
  • Gyermek bajnoki cím – U12 – Kaszás Boszorkák - Csata Csillagok 33:49.
  • U11-es szakmai torna első helyezés (nem hivatalos bajnoki cím) – körmérkőzés után a Csata Garfield maradt veretlen.

Május 31-én az dőlt el, hogy teljes lesz-e a „söprés”, hiszen a serdülő lányok vasárnap léptek pályára Pécsen. A fináléban fővárosi rangadót rendeztek, a Zsíros Akadémia volt az ellenfél

Az izgalmas mérkőzést végül is 8 ponttal nyerte meg a Csata DSE.

