Ilyen még aligha volt a magyar sporttörténelemben

Az 1995-ben alapított klub a szezon során összesen öt bajnoki címet gyűjtött be, mivel a hivatalos versenyrendszer mellett az U11-es korosztály szakmai tornáján – amely nem számít hivatalos bajnoki címnek, de szintén csapatok közötti verseny – is az első helyen végzett.
A Csata DSE 2026-os bajnoki címei
- Junior bajnoki cím – U18 – Csata DSE - UNI Győr NKA TSE 69:35.
- Kadét bajnoki cím – U16 – Csata DSE/A - Darazsak Sportakadémia 65:34.
- Serdülő bajnoki cím – U14 – Zsíros Akadémia Kőbánya/A - Csata DSE/A 65:73.
- Gyermek bajnoki cím – U12 – Kaszás Boszorkák - Csata Csillagok 33:49.
- U11-es szakmai torna első helyezés (nem hivatalos bajnoki cím) – körmérkőzés után a Csata Garfield maradt veretlen.
Május 31-én az dőlt el, hogy teljes lesz-e a „söprés”, hiszen a serdülő lányok vasárnap léptek pályára Pécsen. A fináléban fővárosi rangadót rendeztek, a Zsíros Akadémia volt az ellenfél
Az izgalmas mérkőzést végül is 8 ponttal nyerte meg a Csata DSE.