Nagy baj történt a magyar busszal Csehországban

A baleset České Budějovice megyében, Boršov nad Vltavou közelében, a 143-as számú úton történt – írja a telex.hu.

A cseh mentősök azonnal a helyszínre vonultak, a hatóságok a mentés és a helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

A helyi rendőrség a közösségi oldalán közzétett gyorshírben óvatosságra intette az arra közlekedőket az eső és a vihar miatt, valamint megerősítette, hogy a buszon külföldiek utaztak.

Všechny složky IZS aktuálně řeší DN autobusu a OA na silnici č 143 u Boršova nad Vltavou. Silnice je uzavřena. Déšť, bouřka, jeďte opatrně. Zatím máme hlášeno víc jak deset zraněných osob z obou vozidel. V autobuse cestovali cizinci. #policiejhc pic.twitter.com/FI81CXEkkL — Policie ČR (@PolicieCZ) May 31, 2026

A hivatalos adatok szerint az autóbuszon harmincan tartózkodtak, közülük nyolcan szenvedtek sérüléseket, míg a személyautóban utazó mind a négy személy megsérült. A járművek vezetőinél negatív volt a szonda.

Egyelőre nem tudni pontosan, hogy hány magyar állampolgár érintett a balaesetben.