2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
Egy magyar rendszámú busz balesete Csehországban.
Nagy baj történt a magyar busszal Csehországban

Tizenkét ember sérült meg egy vasárnapi közúti balesetben Dél-Csehországban, amelyben egy magyar rendszámú autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze. A szerencsétlenség idején heves viharok és felhőszakadás tombolt a térségben.

A baleset České Budějovice megyében, Boršov nad Vltavou közelében, a 143-as számú úton történt – írja a telex.hu.

A cseh mentősök azonnal a helyszínre vonultak, a hatóságok a mentés és a helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

A helyi rendőrség a közösségi oldalán közzétett gyorshírben óvatosságra intette az arra közlekedőket az eső és a vihar miatt, valamint megerősítette, hogy a buszon külföldiek utaztak.

A hivatalos adatok szerint az autóbuszon harmincan tartózkodtak, közülük nyolcan szenvedtek sérüléseket, míg a személyautóban utazó mind a négy személy megsérült. A járművek vezetőinél negatív volt a szonda.

Egyelőre nem tudni pontosan, hogy hány magyar állampolgár érintett a balaesetben.

csehország

időjárás

buszbaleset

Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel 8 órakor személyesen keresi fel Sándor-palotában Sulyok Tamás köztársasági elnököt, miután május 31-én éjfélkor lejár az államfőnek adott lemondási határidő. A miniszterelnök nem egyedül érkezik: a megbeszélésre elkíséri Görög Márta igazságügy-miniszter is.
 

Deutsch Tamás már sejti Magyar Péter politikai szándékát

Magyar Péter újabb bejelentése a gyereknapon, Havasi Bertalan nem hagyta szó nélkül

Hálaadó misét tartottak Orbán Viktorért

Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Pénteken Magyar Péter bejelentette, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalássorozat eredményeképp mintegy 6000 milliárd forint uniós forrást sikerült felszabadítania a kormánynak. A pénzek nem érkeznek meg automatikusan: a Tisza-kormánynak az újragondolt célokat augusztusig teljesítenie kell. Magyar Péter a Portfolio-nak adott interjújában elmondta, hogy az állami korrupció visszaszorítása volt a Bizottság egyetlen lényeges feltétele és szerinte Brüsszelben is megvolt az akarat arra, hogy Magyarország megkaphassa a neki járó pénzeket. Kármán András pénzügyminiszter a források megérkezésének ütemezésével kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy legkorábban az év végén érkezhet meg Magyarországra a helyreállítási eszköz teljes összege, tehát mintegy 10 milliárd euró. Híreink a kormányzásról vasárnap.

Már nem a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településre

Ezen a héten is számos olyan témával foglalkoztunk, amelyek közvetlenül érintik a magyar családok mindennapjait.

Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Prime Minister Benjamin Netanyahu describes the capture of the strategic fortress as a "decisive shift" in its military campaign against Hezbollah.

2026. május 31. 19:19
Pontosították, hogy mit talátak el az ukránok Zaporizzsjában
2026. május 31. 18:25
A románok bebizonyították, hogy az oroszok drónozták Galacot
