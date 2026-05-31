Infostart.hu
2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
A zsûri tagjai, Damniczki Balázs, Jakabfi Dávid, Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, Pass Szilvia és Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke (b-j) fagylaltokat értékelnek a Balatoni Turizmus Szövetség és a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai támogatásával megrendezett XIII. Balaton Fagyija 2026 versenyen a balatonfüredi Kékszalag Port kikötõben 2026. május 8-án. Idén 38 fagylaltot neveztek a versenyre, az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhetõ Magyarországon.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Már nyaldossa az 1000 forintot a fagylalt ára

Infostart / InfoRádió

Ugyanakkor itthon még mindig sok helyen olcsóbb, mint külföldön. Mindeközben a lángosárban emelkedés várható.

Az idei szezonban visszafogottabb, 50-100 forintos gombóconkénti áremelkedés várható a fagylaltok körében. Míg a tavalyi évben az átlag 500-650 forint körül mozgott gombóconként, idén viszont 600-700 forint körül lesz – ismertette Erdélyi Dóra, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője az InfoRádióban.

Hozzátette, a különféle prémium ízek, mentes fagyik esetében, valamint a turisztikailag felkapott helyeken magasabb, akár az 1000 forintot is súroló gombócárakkal lehet találkozni. Mindeközben csökkent a tej, a cukor, a kakaóbab világpiaci ára. Ugyanakkor továbbra is magas a pisztácia, a mangó ára, valamint a hazai gyümölcsök ára is emelkedik.

A fagylalt itthon olcsóbb a nemzetközi összehasonlítást tekintve, a hazai gombócárat átszámítva euróra 1,7-1,9 eurót kapunk. Barcelonában, Madridban, Londonban viszont inkább a 4 euró a jellemzőbb összeg.

A lángosárak tekintetében 10-15 százalékos emelkedés várható az idei nyáron

– emelte ki a senior elemző.

Emlékeztetett, hogy tavaly egy sima lángos ára 1200-1300 forint körül mozgott, az idei évben pedig 1450-1500 forint körül lesz ez, ez látható legalábbis a Balaton déli partján végzett piackutatás alapján. A turisztikailag jobban felkapott helyeken, illetve prémium feltétekkel még drágább is lehet a lángos ráadásul.

Az alapanyagok, tehát a liszt, étolaj, sajt, tejföl beszerzési ára viszont itt is csökkent. Az energiaár ugyanakkor továbbra is magas, ahogyan a munkaerőköltségek is tovább nőttek, miközben erősödött a munkaerőhiány is.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
2026.06.01. hétfő, 18:00
Hatalmas tűzgömbként robbant szét egy meteor az Egyesült Államokban

Hatalmas tűzgömbként robbant szét egy meteor az Egyesült Államokban

Szombaton egy meteor robbant fel az Egyesült Államok északkeleti részén, Massachussetts állam felett. A detonáció erejét a NASA háromszáz tonna TNT-vel egyenértékűre becsülte - jelentette a The Guardian.

Történelmi lépés az oktatási minisztériumtól: olyat lehetőséget kapnak a diákok, amire még nem volt példa

Történelmi lépés az oktatási minisztériumtól: olyat lehetőséget kapnak a diákok, amire még nem volt példa

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúsági Részvételi Csoport néven új testületet hoz létre.

Hundreds arrested in France after wild Champions League celebrations

Hundreds arrested in France after wild Champions League celebrations

Thousands of officers tried to quell unrest as crowds of fans - some firing flares - celebrated PSG's victory over Arsenal.

2026. május 31. 07:55
Ennyivel drágulnak a számlák júliustól, ha véget ér a bankszámlastop
2026. május 31. 06:50
Figyelni kell az EKR-díjakra a számlán, mielőtt fizetne
