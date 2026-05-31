Már nyaldossa az 1000 forintot a fagylalt ára

Az idei szezonban visszafogottabb, 50-100 forintos gombóconkénti áremelkedés várható a fagylaltok körében. Míg a tavalyi évben az átlag 500-650 forint körül mozgott gombóconként, idén viszont 600-700 forint körül lesz – ismertette Erdélyi Dóra, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője az InfoRádióban.

Hozzátette, a különféle prémium ízek, mentes fagyik esetében, valamint a turisztikailag felkapott helyeken magasabb, akár az 1000 forintot is súroló gombócárakkal lehet találkozni. Mindeközben csökkent a tej, a cukor, a kakaóbab világpiaci ára. Ugyanakkor továbbra is magas a pisztácia, a mangó ára, valamint a hazai gyümölcsök ára is emelkedik.

A fagylalt itthon olcsóbb a nemzetközi összehasonlítást tekintve, a hazai gombócárat átszámítva euróra 1,7-1,9 eurót kapunk. Barcelonában, Madridban, Londonban viszont inkább a 4 euró a jellemzőbb összeg.

A lángosárak tekintetében 10-15 százalékos emelkedés várható az idei nyáron

– emelte ki a senior elemző.

Emlékeztetett, hogy tavaly egy sima lángos ára 1200-1300 forint körül mozgott, az idei évben pedig 1450-1500 forint körül lesz ez, ez látható legalábbis a Balaton déli partján végzett piackutatás alapján. A turisztikailag jobban felkapott helyeken, illetve prémium feltétekkel még drágább is lehet a lángos ráadásul.

Az alapanyagok, tehát a liszt, étolaj, sajt, tejföl beszerzési ára viszont itt is csökkent. Az energiaár ugyanakkor továbbra is magas, ahogyan a munkaerőköltségek is tovább nőttek, miközben erősödött a munkaerőhiány is.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette.