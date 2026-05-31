A Balatonnál gyilkolt egy hasfelmetsző, aki orvos volt

A tragédia hátterében egy titkos viszony állt. Az 1950-es évek vidéki Magyarországán az orvosként és tekintélyes emberként ismert Susszer kapcsolata a nevelt lányával komoly társadalmi botrányt jelentett volna. Miután a férfi felesége válni készült, az orvos attól tarthatott, hogy a bíróság előtt kiderül a tiltott viszony, így a fiatal lány már a lebukás kockázatát jelentette számukra. Ezt megelőzően a férfi a lány anyját is megpróbálta megmérgezni ópium- és morfininjekciókkal, amit a nő túlélte, ám a család ezt követően Nagykanizsára költözött – írja hosszú cikkáben a vaol.hu.

Feldarabolt test a Balatonba

Susszer Frigyes 1958. július 29-én pacsai lakásuk konyhájában gyilkolta meg Tótpál Jolánt, majd orvosként feldarabolta a testét. A maradványok jelentős részét egy nagyobb bádogkannába rejtette, amelyet augusztus 2-án gépkocsival a Balatonhoz szállított, és a vízbe dobott.

A tó azonban két nappal később, augusztus 4-én reggel Balatonberénynél felszínre hozta a nehéz, bűzös kannát, amelyet egy mosni induló helybéli vett észre a halászcsárda mögött. A hatóságok azonnal megállapították, hogy emberi maradványokról van szó, és országos nyomozást indítottak Somogy, Veszprém és Zala megyére kiterjedően. A Tihanyi Biológiai Intézet szakvéleménye szerint a kannát a megtalálási helye közelében dobták a vízbe, a nádast pedig a honvédség csónakokkal kutatta át.

A nyomozás során augusztus 7-én Budapesten,

egy nyilvános férfivécében egy levágott női kézfejet találtak barna papírzacskóba csomagolva.

A detektívek megállapították, hogy ez a gyilkos részéről félrevezetés volt, amellyel a fővárosba akarta terelni a szálakat a Balaton helyett. A maradványokon talált speciális orvosi varrófonal, a csomózás technikája és az anatómiailag pontos csonkítások azonban egyértelműen sebészeti ismeretekkel rendelkező elkövetőre utaltak.

A Topolino és a végzetes gyógyszeradag

A fordulatot a szemtanúk hozták el, akik a kanna megtalálása előtt egy Fiat Topolinót láttak a part közelében. A rendőrség ellenőrizte a hazai Topolino-tulajdonosokat, így jutottak el dr. Susszer Frigyeshez. A férfi a faluban azt terjesztette, hogy a lány elköltözött, sőt a hivatalos bejelentőlapot is ő maga töltötte ki az áldozat helyett.

A felelősségre vonás végül elmaradt: a lebukástól rettegő orvos szeptember 20-án a zalaegerszegi Arany Bárány Szálló egyik szobájában nagy mennyiségű gyógyszert fecskendezett be magába. Bár nem halt meg azonnal, öt nappal később a kórházban életét vesztette. Búcsúleveleiben betegségre hivatkozott, ám ezt a boncolás cáfolta.

A fej

A bűnügy utolsó hátborzongató fejezete szeptember 30-án zárult le, amikor Bak község határában, a Sohollári-erdőben egy bazaltkő alá rejtett faládában megtalálták Tótpál Jolán levágott fejét, amely mellé a gyilkos egy fésűt, hajszorítót és virágokat helyezett. Susszer pacsai lakásának házkutatása során a nyomozók megtalálták a bűncselekményhez használt bonckést, csontfűrészt, sebészeti varrótűt és fonalat, a konyha kövezetén pedig a vegyészeti vizsgálat egyértelműen kimutatta a vérnyomokat.