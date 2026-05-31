ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.87
usd:
303.44
bux:
134616.81
2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nádas a Balatonnál, a Fortepan felvétele.
Nyitókép: Fortepan / Mészáros Zoltán

A Balatonnál gyilkolt egy hasfelmetsző, aki orvos volt

Infostart

1958 augusztusában a magyar bűnügyi történelem egyik legbrutálisabb esete rajzolódott ki, miután a Balatonból egy emberi maradványokat rejtő bádogkanna került elő. A nyomok egy hideg, számító körzeti orvoshoz, dr. Susszer Frigyeshez vezettek, aki a lebukástól való rettegésében végzett 17 éves nevelt lányával, Tótpál Jolánnal.

A tragédia hátterében egy titkos viszony állt. Az 1950-es évek vidéki Magyarországán az orvosként és tekintélyes emberként ismert Susszer kapcsolata a nevelt lányával komoly társadalmi botrányt jelentett volna. Miután a férfi felesége válni készült, az orvos attól tarthatott, hogy a bíróság előtt kiderül a tiltott viszony, így a fiatal lány már a lebukás kockázatát jelentette számukra. Ezt megelőzően a férfi a lány anyját is megpróbálta megmérgezni ópium- és morfininjekciókkal, amit a nő túlélte, ám a család ezt követően Nagykanizsára költözött – írja hosszú cikkáben a vaol.hu.

Feldarabolt test a Balatonba

Susszer Frigyes 1958. július 29-én pacsai lakásuk konyhájában gyilkolta meg Tótpál Jolánt, majd orvosként feldarabolta a testét. A maradványok jelentős részét egy nagyobb bádogkannába rejtette, amelyet augusztus 2-án gépkocsival a Balatonhoz szállított, és a vízbe dobott.

A tó azonban két nappal később, augusztus 4-én reggel Balatonberénynél felszínre hozta a nehéz, bűzös kannát, amelyet egy mosni induló helybéli vett észre a halászcsárda mögött. A hatóságok azonnal megállapították, hogy emberi maradványokról van szó, és országos nyomozást indítottak Somogy, Veszprém és Zala megyére kiterjedően. A Tihanyi Biológiai Intézet szakvéleménye szerint a kannát a megtalálási helye közelében dobták a vízbe, a nádast pedig a honvédség csónakokkal kutatta át.

A nyomozás során augusztus 7-én Budapesten,

egy nyilvános férfivécében egy levágott női kézfejet találtak barna papírzacskóba csomagolva.

A detektívek megállapították, hogy ez a gyilkos részéről félrevezetés volt, amellyel a fővárosba akarta terelni a szálakat a Balaton helyett. A maradványokon talált speciális orvosi varrófonal, a csomózás technikája és az anatómiailag pontos csonkítások azonban egyértelműen sebészeti ismeretekkel rendelkező elkövetőre utaltak.

A Topolino és a végzetes gyógyszeradag

A fordulatot a szemtanúk hozták el, akik a kanna megtalálása előtt egy Fiat Topolinót láttak a part közelében. A rendőrség ellenőrizte a hazai Topolino-tulajdonosokat, így jutottak el dr. Susszer Frigyeshez. A férfi a faluban azt terjesztette, hogy a lány elköltözött, sőt a hivatalos bejelentőlapot is ő maga töltötte ki az áldozat helyett.

A felelősségre vonás végül elmaradt: a lebukástól rettegő orvos szeptember 20-án a zalaegerszegi Arany Bárány Szálló egyik szobájában nagy mennyiségű gyógyszert fecskendezett be magába. Bár nem halt meg azonnal, öt nappal később a kórházban életét vesztette. Búcsúleveleiben betegségre hivatkozott, ám ezt a boncolás cáfolta.

A fej

A bűnügy utolsó hátborzongató fejezete szeptember 30-án zárult le, amikor Bak község határában, a Sohollári-erdőben egy bazaltkő alá rejtett faládában megtalálták Tótpál Jolán levágott fejét, amely mellé a gyilkos egy fésűt, hajszorítót és virágokat helyezett. Susszer pacsai lakásának házkutatása során a nyomozók megtalálták a bűncselekményhez használt bonckést, csontfűrészt, sebészeti varrótűt és fonalat, a konyha kövezetén pedig a vegyészeti vizsgálat egyértelműen kimutatta a vérnyomokat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    A Balatonnál gyilkolt egy hasfelmetsző, aki orvos volt

gyilkosság

balaton

orvos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A kín fokozatai – ilyenkor kell sürgős segítség hátfájdalom esetén

A kín fokozatai – ilyenkor kell sürgős segítség hátfájdalom esetén
A derékfájdalom az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, ami legtöbbször a pihenés és a gyógyszerek hatására néhány napon belül elmúlik. Azonban zsibbadás, lábgyengeség és átsugárzó fájdalom esetén mindenképpen indokolt orvoshoz fordulni - mondta az InfoRádióban Mikó Ibolya, a Semmelweis Egyetem Reumatológiai és Immunológiai Klinikájának osztályvezető orvosa.
Unokájával együtt üzent Orbán Viktor a még üres stadionból

Unokájával együtt üzent Orbán Viktor a még üres stadionból

Orbán Viktor volt miniszterelnök az unokájával közösen jelentkezett be vasárnap a Puskás Arénából. A volt kormányfő a közösségi oldalán megosztott bejegyzésben a nemzetközi gyermeknap alkalmából üzent a követőinek.
 

Eszméletlen svájcit találtak a Puskás Aréna mellett

Kemény BL-éjszakájuk volt a mentősöknek

Itt a rendőrségi jelentés a BL-döntőről

Hatalmas küzdelem indult a BL-döntő után a fővárosban

Csak lett egy botrány a BL-döntő éjszakáján

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Pénteken Magyar Péter bejelentette, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalássorozat eredményeképp mintegy 6000 milliárd forint uniós forrást sikerült felszabadítania a kormánynak. A pénzek nem érkeznek meg automatikusan: a Tisza-kormánynak az újragondolt célokat augusztusig teljesítenie kell. Magyar Péter a Portfolio-nak adott interjújában elmondta, hogy az állami korrupció visszaszorítása volt a Bizottság egyetlen lényeges feltétele és szerinte Brüsszelben is megvolt az akarat arra, hogy Magyarország megkaphassa a neki járó pénzeket. Kármán András pénzügyminiszter a források megérkezésének ütemezésével kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy legkorábban az év végén érkezhet meg Magyarországra a helyreállítási eszköz teljes összege, tehát mintegy 10 milliárd euró. Híreink a kormányzásról vasárnap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ingyen szállással és ellátással kínálnak álommunkát egy görög szigeten: csak ezt az egy dolgot kérik cserébe

Ingyen szállással és ellátással kínálnak álommunkát egy görög szigeten: csak ezt az egy dolgot kérik cserébe

Egy állatvédő szervezet ingyenes szállást és ellátást kínál egy görög álomszigeten.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hundreds arrested and dozens of police injured after Champions League riots in France

Hundreds arrested and dozens of police injured after Champions League riots in France

Nearly 800 people were arrested after clashes with police which saw 219 people injured, including 57 police officers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 31. 07:43
Hatalmas robbanás az Egyesült Államok felett
2026. május 30. 21:24
Mindössze két perc alatt megoldották a kínai mérnökök a városi áruszállítás kizöldítését
×
×