banknote: 20 euro 50 euro 100 euro thrown on the ground
Nyitókép: Matteo Cottardo/Getty Images

Vigyázzunk a 100 eurós bankjegyekkel!

Infostart

Csalók trükköztek a Balaton-parton és Veszprém vármegyei településeken.

Egy pénzhamisítási ügy vádirata szerint az elsőrendű, 39 éves olasz vádlott 2021 júliusában utazott Alsóörsre, hogy ott forgalomba hozzon 30 darab hamis 100 eurós bankjegyet. Ebben segítségére volt egy 25 éves, szintén olasz cimborája, valamint harmadrendű társa, egy kolumbiai 39 éves vádlott – írta meg a veol.hu.

A vád szerint hárman legalább 16 darab hamis 100 euróssal fizettek a legkülönbözőbb üzletekben, de nemcsak a Balaton-parton, hanem Veszprém vármegye más településein is. Benzinkutakon is megfordultak, ahol apróságokat vásároltak annak érdekében, hogy a visszajárót forintban kapják meg. Mindenhová együtt mentek kocsival, sokszor az üzletekben is közösen vásároltak. Pénzhamisítás vádjával állítják bíróság elé őket.

A cikkben emlékeztetnek, hogy a közelmúltban jogerős ítélet született két grúz férfi ügyében, akik egy olasz rendszámú BMW-vel közlekedtek, Ajka belvárosában pedig a nagyáruházhoz közeli ékszerboltból emeltek el egy nyakláncot. Elterelték az eladó figyelmét, így sikerült ellopni a 250 ezer forintos értékű nyakláncot. Ezután továbbhaladtak, Pápán is hasonló módszerrel loptak, majd pedig a Zala vármegyei Keszthelyen is így károsítottak meg egy üzletet.

