Magyar Péter hétfő reggel a Sándor-palotába megy

A vasárnap délután kiadott kormányfői közlemény és közösségi médiás bejegyzés nem részletezi a találkozó pontos menetrendjét, csupán a látogatás tényét és időpontját rögzíti egy kávéscsésze piktogram kíséretében – vette az első között észre a 444.hu.

A lemondásra felszólított többi korábbi intézményvezető – köztük a legfőbb ügyész vagy az Állami Számvevőszék elnöke – helyzetére a mostani tájékoztatásban nem tért ki a Tisza Párt vezetője.

Sulyok Tamás a kormányfői ultimátumnak eddig nem tett eleget, a legfrissebb értesülések szerint a kialakult helyzetben a Velencei Bizottságtól kért nemzetközi jogi segítséget.

A miniszterelnök és a köztársasági elnök közötti feszültség nem újkeletű, az államfő távozásának követelése a Tisza Párt politikai stratégiájának egyik sarokköve.

Magyar Péter már az országgyűlési választási kampány során is folyamatosan hangoztatta, hogy Sulyok Tamásnak el kell hagynia a hivatalát. A Tisza Párt április 12-i választási győzelmének éjszakáján azonnal kijelentette, hogy az államfőnek távoznia kell, majd ezt a követelést az április 15-i személyes Sándor-palotai egyeztetésükön is megerősítette.