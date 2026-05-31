A Sándor-palota egyik terme.
Nyitókép: Sulyok Tamás/Faacebook

Magyar Péter hétfő reggel a Sándor-palotába megy

Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel 8 órakor személyesen keresi fel Sándor-palotában Sulyok Tamás köztársasági elnököt, miután május 31-én éjfélkor lejár az államfőnek adott lemondási határidő. A miniszterelnök nem egyedül érkezik: a megbeszélésre elkíséri Görög Márta igazságügy-miniszter is.

A vasárnap délután kiadott kormányfői közlemény és közösségi médiás bejegyzés nem részletezi a találkozó pontos menetrendjét, csupán a látogatás tényét és időpontját rögzíti egy kávéscsésze piktogram kíséretében – vette az első között észre a 444.hu.

A lemondásra felszólított többi korábbi intézményvezető – köztük a legfőbb ügyész vagy az Állami Számvevőszék elnöke – helyzetére a mostani tájékoztatásban nem tért ki a Tisza Párt vezetője.

Sulyok Tamás a kormányfői ultimátumnak eddig nem tett eleget, a legfrissebb értesülések szerint a kialakult helyzetben a Velencei Bizottságtól kért nemzetközi jogi segítséget.

A miniszterelnök és a köztársasági elnök közötti feszültség nem újkeletű, az államfő távozásának követelése a Tisza Párt politikai stratégiájának egyik sarokköve.

Magyar Péter már az országgyűlési választási kampány során is folyamatosan hangoztatta, hogy Sulyok Tamásnak el kell hagynia a hivatalát. A Tisza Párt április 12-i választási győzelmének éjszakáján azonnal kijelentette, hogy az államfőnek távoznia kell, majd ezt a követelést az április 15-i személyes Sándor-palotai egyeztetésükön is megerősítette.

Orbán Viktor volt miniszterelnök az unokájával közösen jelentkezett be vasárnap a Puskás Arénából. A volt kormányfő a közösségi oldalán megosztott bejegyzésben a nemzetközi gyermeknap alkalmából üzent a követőinek.
 

Tizenhárom ember megsérült, amikor egy magyar rendszámú autóbusz és egy személyautó összeütközött a dél-csehországi Boršov nad Vltavou közelében, České Budějovice térségében. A baleset miatt a mentésirányítás rendkívüli eseményt hirdetett, az érintett útszakaszt lezárták - írja az Idnes.

Tavaly kismértékben, kevesebb mint 3 százalékkal nőtt a magyar Aldi nettó árbevétele, azonban a vállalat továbbra is veszteséges maradt.

Prime Minister Benjamin Netanyahu describes the capture of the strategic fortress as a "decisive shift" in its military campaign against Hezbollah.

