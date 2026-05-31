Unokájával együtt üzent Orbán Viktor a még üres stadionból

A volt miniszterelnök a közösségi médiában közzétett fényképen az üres lelátók előtt, a pálya széléről látható az unokájával együtt, amint a mérkőzés kezdetére várnak.

Orbán Viktor a fotóhoz a

„Maradjatok gyerekek!”

üzenetet fűzte hozzá.

A exkormányfő szombaton, a Bajnokok Ligája döntőjének estéjén szintén a helyszínről jelentkezett be, amellyel kapcsolatban kifejtette, hogy bár a Puskás Aréna csodálatos létesítmény, álláspontja szerint van egy gyengesége, mégpedig az, hogy kicsi.

Orbán Viktor megjegyezte: a jelenlegi 65 ezres befogadóképesség helyett egy 80 ezer fős stadiont kellett volna építeni. A politikus azt is elárulta, hogy a nemzetközi kupadöntőben a magyaroknak drukkol.