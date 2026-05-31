ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.87
usd:
303.44
bux:
134616.81
2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A román Katasztrófavédelmi Fõfelügyelõség (ISU) által közreadott képen lángol egy panelház teteje, amelyre robbanótöltettel ellátott drón zuhant a kelet-romániai Galatiban, az ukrán határ közelében 2026. május 29-én hajnalban. A panelházból mintegy 70 személy menekült ki önerõbõl, illetve a helyszínre érkezõ katasztrófavédelmi erõk segítségével, közülük ketten könnyebben megsérültek.
Nyitókép: MTI/Román Katasztrófavédelmi Fõfelügyelõség

A románok bebizonyították, hogy az oroszok drónozták Galacot

Infostart / MTI

A szakértői vizsgálat egyértelmű következtetése, hogy orosz gyártmányú drón csapódott be péntek hajnalban a kelet-romániai Galacon egy panelházba - jelentette be vasárnap a román államfő.

Nicusor Dan a Facebookon közzétett, a drónról készült fotókkal illusztrált bejegyzésében rámutatott: a begyűjtött dróndarabokon látható cirill betűs felirata is igazolja, hogy

Gerany-2 típusú drónról van szó,

az elektronikai alkatrészek, a navigációs rendszerek, a vezérlőmodulok, a hajtómű és a szerkezeti elemek pedig nagyon hasonlítanak a Románia területén korábban talált, orosz gyártmányú Gerany-2 drónok részegységeihez.

A román államfő azt követően tette közzé a szakértői vizsgálat eredményét, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kétségbe vonta a Romániában becsapódott drón orosz eredetét.

Az államfő közölte, hogy a vizsgálat eredményeit ismertetik Románia szövetségeseivel, a NATO és az Európai Unió illetékes szerveivel. Hozzátette, hogy Románia partnereivel együtt továbbra is dolgozni fog a szövetség keleti határának megerősítésén és saját polgárainak védelmén.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    A románok bebizonyították, hogy az oroszok drónozták Galacot

oroszország

románia

drón

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Unokájával együtt üzent Orbán Viktor a még üres stadionból

Unokájával együtt üzent Orbán Viktor a még üres stadionból

Orbán Viktor volt miniszterelnök az unokájával közösen jelentkezett be vasárnap a Puskás Arénából. A volt kormányfő a közösségi oldalán megosztott bejegyzésben a nemzetközi gyermeknap alkalmából üzent a követőinek.
 

Eszméletlen svájcit találtak a Puskás Aréna mellett

Kemény BL-éjszakájuk volt a mentősöknek

Itt a rendőrségi jelentés a BL-döntőről

Hatalmas küzdelem indult a BL-döntő után a fővárosban

Csak lett egy botrány a BL-döntő éjszakáján

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyar rendszámú busz balesetezett Csehországban, sok a sérült

Magyar rendszámú busz balesetezett Csehországban, sok a sérült

Tizenhárom ember megsérült, amikor egy magyar rendszámú autóbusz és egy személyautó összeütközött a dél-csehországi Boršov nad Vltavou közelében, České Budějovice térségében. A baleset miatt a mentésirányítás rendkívüli eseményt hirdetett, az érintett útszakaszt lezárták - írja az Idnes.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába a rengeteg vásárló, mínusszal zárta az évet a magyar Aldi: kiderült, hova tűnt a sok pénz

Hiába a rengeteg vásárló, mínusszal zárta az évet a magyar Aldi: kiderült, hova tűnt a sok pénz

Tavaly kismértékben, kevesebb mint 3 százalékkal nőtt a magyar Aldi nettó árbevétele, azonban a vállalat továbbra is veszteséges maradt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Prime Minister Benjamin Netanyahu describes the capture of the strategic fortress as a "decisive shift" in its military campaign against Hezbollah.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 31. 17:54
Történelmi csúcson a belső menekültek száma, Európában is érdekes változás figyelhető meg
2026. május 31. 15:20
Kína nagyon komoly üzenetet küldött az EU-nak a gazdasági háborúban
×
×