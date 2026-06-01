2026. június 1. hétfő
Hattyúk a Balatonban, a siófoki Krúdy sétánynál 2024. március 28-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Egy város, amelyet nyáron megrohamoznak a magyarok

A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés - közölte a Szallas.hu.

A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók.

A tavaszi időszakban Budapestet Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is.

Tavasszal a foglalások harmada hotelbe szólt, az apartmanok részesedése 27, a vendégházaké 22, a panzióké pedig 13 százalék volt. Az utazások többsége rövid, egy-két éjszakás tartózkodásra szólt, ezek a foglalások a teljes forgalom 80 százalékát tették ki. A foglalások közel kétharmadának értéke nem haladta meg a 70 ezer forintot, és mindössze a foglalások 8 százalékánál költöttek 170 ezer forint feletti összeget.

Az előfoglalások alapján a nyári időszakban

Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen,

de a tízes mezőnyben van még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs. A sorrend még változhat, mert idén is erős trend, hogy az utolsó pillanatban foglalnak az utazók - hívta fel a figyelmet Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője a közlemény szerint.

Az eddigi online fizetések összértékének több mint 26 százalékát fizették SZÉP-kártyával a Szallas.hu oldalán, de ez az arány a hó végével tovább növekedhet, mert május 31-éig lehet levonás nélkül felhasználni a 2024-ben utalt összegeket - tette hozzá.

A nyári előfoglalásoknál a Balaton régió a belföldi foglalások 33 százalékát adta, Észak-Magyarország részesedése 14 százalék, a Dél-Alföldé 11 százalék volt.

A nyári foglalások 22 százaléka legalább öt éjszakára szól, míg a legnépszerűbbek a hároméjszakás utazások, 25 százalékos aránnyal. A rövidebb turnusokat tervezők közül 22 százalék a két-, 19 százalék pedig a négyéjszakás pihenést választotta, míg az átutazó, egy éjszakára szóló nyári előfoglalások aránya 12 százalék.

Nyáron az apartmanok iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet, részesedésük eléri a 36 százalékot, amelyet a vendégházak (25 százalék) és a hotelek (24 százalék) követnek.

A foglalások negyede 70 ezer forint érték alatti,

40 százaléka a 70 és 170 ezer forint közötti kategóriába esik, míg a 170 ezer forint feletti kosárértékek aránya 34 százalék.

Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel 8 órakor személyesen keresi fel Sándor-palotában Sulyok Tamás köztársasági elnököt, miután május 31-én éjfélkor lejár az államfőnek adott lemondási határidő. A miniszterelnök nem egyedül érkezik: a megbeszélésre elkíséri Görög Márta igazságügy-miniszter is.
 

Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Pénteken Magyar Péter bejelentette, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalássorozat eredményeképp mintegy 6000 milliárd forint uniós forrást sikerült felszabadítania a kormánynak. A pénzek nem érkeznek meg automatikusan: a Tisza-kormánynak az újragondolt célokat augusztusig teljesítenie kell. Magyar Péter a Portfolio-nak adott interjújában elmondta, hogy az állami korrupció visszaszorítása volt a Bizottság egyetlen lényeges feltétele és szerinte Brüsszelben is megvolt az akarat arra, hogy Magyarország megkaphassa a neki járó pénzeket. Kármán András pénzügyminiszter a források megérkezésének ütemezésével kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy legkorábban az év végén érkezhet meg Magyarországra a helyreállítási eszköz teljes összege, tehát mintegy 10 milliárd euró. Híreink a kormányzásról vasárnap.

F1 Monacói Nagydíj 2026: minden fontos infó, a verseny, a közvetítés időpontja itt!

Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

