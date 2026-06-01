vilar felhők időjárás fénysugár zivatar
Nyitókép: Pixabay

Visszazuhanunk az esőbe, a szélbe, a 10 fokokba

Infostart / MTI

Változékony idővel kezdődik a meteorológiai nyár, június első hetében többfelé, több hullámban várható zápor, zivatar. A szél sokfelé lesz élénk, olykor erős, a hőmérséklet csúcsértéke pedig továbbra is jellemzően 30 Celsius-fok alatt alakul - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn, a meteorológiai nyár első napján eleinte csökken a felhőzet, majd erőteljessé válik a felhőképződés, ezért általában csak néhány órás napsütés valószínű. Többfelé várható zápor, zivatar, utóbbiakat keleten felhőszakadás kíséri. A döntően nyugati, északnyugati szél élénk, északnyugaton erős lesz, míg keleten, északkeleten általában mérsékelt marad a légmozgás. Zivatarok környezetében is megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön lesz a legmelegebb az idő.

Kedden reggel az ország nyugati kétharmadán zömmel derült lehet az ég, keleten azonban még sok lesz a felhő, és napközben ott még megszűnő jelleggel előfordulhatnak záporok, zivatarok. Napközben keleten is csökken a felhőzet, így ott is egyre több helyen napos idő valószínű fátyol- és gomolyfelhőkkel. Nyugaton néhol lehet zápor. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban 10 és 17, délután 23 és 29 fok közötti hőmérséklet várható.

Szerdán nyugat felől erőteljes felhősödésre lehet számítani, és egyre többfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik a délies szél, amelynek iránya főleg a Dunántúlon északnyugatira fordulhat. A zivatarokat is kísérhetik erős, viharos széllökések. A minimum 11 és 17, a maximum a Dunántúlon 16 és 24, keleten 23 és 30 fok között alakul.

Csütörtökön nyugat felől csökkenő felhőzetre lehet számítani a Dunántúlon sok, keleten kevesebb napsütéssel. Északkeleten, keleten még várható további eső, zápor, zivatar, de napközben ott is egyre kevesebb helyen eshet. A Dunántúlon az északnyugati, míg keleten a délnyugati szelet kísérhetik élénk lökések. Hajnalban 12 és 17, délután 21 és 28 fok közötti hőmérséklet várható.

Pénteken változó felhőzet valószínű hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, de helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A délies szelet élénk, zivatarok környezetében erős lökések is kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum 24 és 29 fok között valószínű.

Szombaton gomolyfelhős, napos idő valószínű elszórtan záporral, zivatarral. A délnyugati szél napközben megélénkül. A minimum 11 és 17, a maximum 25 és 30 fok között alakul.

Vasárnap közepesen felhős idő valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A nyugatias szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A minimum 12 és 18, a maximum 23 és 29 fok között valószínű.

Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel 8 órakor személyesen keresi fel Sándor-palotában Sulyok Tamás köztársasági elnököt, miután május 31-én éjfélkor lejár az államfőnek adott lemondási határidő. A miniszterelnök nem egyedül érkezik: a megbeszélésre elkíséri Görög Márta igazságügy-miniszter is.
 

Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

F1 Monacói Nagydíj 2026: minden fontos infó, a verseny, a közvetítés időpontja itt!

Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

