Csodálatos gyógyulás, öten felépültek a bundibugyóból

"Négy embert ma engednek ki (a kórházból), egy ötödiket pedig már tegnap elbocsátották" - ismertette a WHO főigazgatója egy ebolával fertőzött betegeket kezelő új központ megnyitóján, az egyik járványgócnak számító Ituri tartomány székhelyén, Bunia városában

"Természetesen

még mindig dolgozunk az oltóanyagokon

és kezelésen, de ez nem azt jelenti, hogy az emberek ne tudnának felépülni az ebolából" - hangsúlyozta.

A WHO pénteken megerősítette, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban egy páciens meggyógyult és elhagyta a kórházat. Ez volt az első dokumentált esete annak, hogy valaki felépült e vírustörzzsel való fertőzésből a mostani járvány során. A régiót sújtó járványt a ritka Bundibugyo variáns okozza, amelyre jelenleg nincsen jóváhagyott vakcina vagy kezelés.

A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola felbukkanását a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén május 15-én jelentették be, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is.

Az afrikai járványügyi központ (Africa CDC), az Afrikai Unió egészségügyi szervezete vasárnapi összesítése szerint több mint 1100 ebolagyanús esetet vizsgálnak, a kórban eddig 246-an haltak meg.