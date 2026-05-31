2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
Orosz katona az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőműnél a délkelet-ukrajnai Enerhodarban 2023. június 15-én. Ezen a napon Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója és az orosz védelmi minisztérium küldöttsége látogatást tett a létesítményben, hogy megvizsgálja: elégséges-e a reaktorblokkok hűtését szolgáló víztartalék. A hűtéshez használt Nova Kahovka-i víztározót június 6-án felrobbantották. A duzzasztógát megrongálása miatt megcsappant a Dnyeper folyó szintje, ezért az atomerőmű utolsó működő reaktorát is leállították, a fűtőelemeket azonban hűteni kell még egy ideig.
Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

Újabb fejlemény az atomerőműben az ukrán dróntámadás után

Infostart / MTI

Drón csapódott a délkelet-ukrajnai, orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű egyik turbinacsarnokába szombaton, és a jelentések szerint lyukat ütött az épület falán - közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az X-en tett bejegyzésben. Az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezete helyszíni hozzáférést kért a létesítményhez.

A NAÜ tájékoztatása szerint az incidensről az erőmű vezetése értesítette a szervezetet. Az ügynökség zaporizzsjai szakértői csoportja engedélyt kért a sérült épület első kézből történő megvizsgálására. Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója "komoly aggodalmának" adott hangot, és kijelentette: "A nukleáris létesítmények elleni támadás olyan, mint a tűzzel játszani".

Az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom vezetője, Alekszej Lihacsov szerint az erőmű fontos rendszerei nem sérültek meg. Orosz részről azt állították, hogy ukrán drón találta el a hatos blokk turbinacsarnokát.

Az ukrán hadsereg visszautasította a vádakat, és a Telegramon közzétett közleményében az esetet "nukleáris zsarolásnak" nevezte Oroszország részéről.

A NAÜ szerint amennyiben az értesülés megerősítést nyer, ez lenne az első dróntámadás az erőmű telephelyének határain belül 2024 áprilisa óta. A szervezet hangsúlyozta, hogy semmilyen támadás nem irányulhat nukleáris létesítmények ellen vagy azokból kiindulva.

A hat reaktorral és mintegy 6000 megawatt beépített kapacitással rendelkező zaporizzsjai atomerőmű Európa legnagyobb ilyen létesítménye. Az erőmű 2022 márciusa óta orosz ellenőrzés alatt áll, reaktorait biztonsági okokból leállították. A NAÜ az orosz-ukrán háború kezdete óta rendszeresen figyelmeztet a létesítmény körüli katonai műveletek jelentette nukleáris kockázatokra.

Korszakos csapat lett a Paris Saint-Germain – a BL-döntő tapasztalatai
A PSG korszakos csapat lett – az Arsenal veretlenül sem tudta megnyerni a trófeát. A párizsiak beállították a Barca rekordját, az Arsenal negatív rekordot döntött.
 

Hatalmas robbanás az Egyesült Államok felett

Az Egyesült Államok északkeleti térsége felett robbant fel egy, a Föld felé tartó meteor szombat délután, amelynek detonációja hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérülésekről vagy károkról nem érkezett jelentés.
Rejtélyes repülőgép-tesztre készül az Egyesült Államok: először próbálják ki élesben az X-59-est

A NASA hamarosan éles körülmények között is teszteli az X-59-es kísérleti repülőgépet, amely a hagyományos hangrobbanás keltése nélkül képes átlépni a hangsebességet. A jármű júniusban repülhet először szuperszonikus sebességgel - tudósított az IFLScience.

Aggasztó hírt közölt az Atomenergia-ügynökség: találat érhette Európa legnagyobb atomerőművét

Drón csapódott a délkelet-ukrajnai, orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű egyik turbinacsarnokába szombaton.

Hundreds arrested in France after wild Champions League celebrations

Thousands of officers tried to quell unrest as crowds of fans - some firing flares - celebrated PSG's victory over Arsenal.

