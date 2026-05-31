2026. május 31. vasárnap
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j) Magyar Péter miniszterelnököt fogadja a bizottság brüsszeli székházában 2026. május 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Mi, mennyi, mikor és miért – a brüsszeli megállapodás részletei

Magyarország 16,4 milliárd eurós uniós keretről állapodott meg Brüsszelben – legalábbis ez derült ki abból az interjúfüzérből, amelyet a Portfolio közölt. Magyar Béter, Vitázy Dávid és Kármán András nyilatkozott a lapnak.

A terjedelmes összeállításból az derül ki, hogy a most tető alá hozott 16,4 milliárd eurós keret jogilag és finanszírozási formáját tekintve két fő részből tevődik össze. Vissza nem térítendő támogatási csomag tartalmazza a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz 6,5 milliárd eurós vissza nem térítendő támogatási részét.

A keret fennmaradó része a helyreállítási alap hitelkonstrukcióiból (szintén az RRF keretein belül), valamint a 2021–2027-es uniós költségvetés korábban zárolt forrásainak feloldásából adódik össze.

A kormány hangsúlyozta, hogy a tárgyalások során a Bizottság kezdetben csak a 6,5 milliárd eurós támogatás lehívását javasolta, ám a magyar delegációnak sikerült elérnie a teljes, 16,4 milliárd eurós keret rögzítését.

Elvi vagy garantált az összeg?

A kormányfő nyilatkozata alapján a 16,4 milliárd euró nem csupán elvi keret, hanem egy pontról pontra végigtárgyalt, konkrét projekteken és mérföldköveken alapuló politikai megállapodás. A technikai és jogi részletek pontosítása, valamint a módosított helyreállítási terv véglegesítése a következő két héten belül lezárul.

A források tényleges folyósításának egyetlen és legfontosabb uniós feltétele a magyar állami korrupció visszaszorítása, illetve az ehhez kapcsolódó szupermérföldkövek és korrupcióellenes jogszabályi vállalások maradéktalan végrehajtása.

Mikor érkezik az első összeg?

Július végéig az Európai Bizottság júniusban, az Ecofin (Pénzügyminiszterek Tanácsa) pedig várhatóan a júliusi ülésén hivatalosan is jóváhagyja a programot.

Augusztus 31-én történik meg a vállalt mérföldkövek és reformok első hatósági visszamérése.

Szeptemberben Magyarország hivatalosan benyújtja az első kifizetési kérelmeket az Európai Bizottsághoz.

Amennyiben a nyár végi határidőre a kormány teljesíti a feltételeket,

2026 végéig összesen 10 milliárd euró folyik be a helyreállítási eszközből a magyar költségvetésbe.

Vitézy Dávid beruházási miniszter jelezte: bizonyos, már korábban elindított és teljesített projektek esetében – a szupermérföldkövek törvényi lezárását követően – akár az év végénél korábban is érkezhetnek közvetlen kifizetések.

Mire költik a forrásokat?

Közlekedésfejlesztés és infrastruktúra: Kiemelt prioritást élvez a vasúti és kötöttpályás közlekedés modernizációja, új InterCity (IC) és HÉV-szerelvények beszerzése, valamint a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal munkálatainak 2026. augusztus végéig történő befejezése.

Környezetvédelem és vízügy: Több mint egymilliárd eurónyi forrást csoportosítanak át új környezetvédelmi és vízügyi beruházásokra, különös tekintettel az alföldi aszály sújtotta területek vízpótlására és megóvására.

Már megvalósult projektek utófinanszírozása: Nagyjából 2,6 milliárd eurót olyan, az előző kormányzat alatt megkezdett vagy előkészített fejlesztésekre hív le a kabinet, amelyek kivitelezése 2026. augusztus 31-ig lezárul.

A projektek kivitelezése során a kormány a hazai alvállalkozói szférára és a valós piaci versenyre kíván támaszkodni, míg a speciális, itthon nem gyártható eszközök (például vasúti járművek) esetében európai szintű tendereztetést alkalmaznak.

Orbán Viktor reakciója

Amit nem tudunk, az az, hogy mit ígért cserébe. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét – írtuk meg Orbán Viktor posztja alapján.

„Ingyen sajt csak az egérfogóban van" – Orbán Viktor üzent Magyar Péternek a brüsszeli egyezség után
„Felszólítjuk a miniszterelnököt, azonnal hozza nyilvánosságra a von der Leyen–Magyar Péter paktum részleteit. Mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek? Ingyen sajt csak az egérfogóban van” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán, miután Magyar Péter és Ursula von der Leyen bejelentette: az Európai Unió felszabadít 16,4 milliárd eurót Magyarország számára.
Unokájával együtt üzent Orbán Viktor a még üres stadionból

Orbán Viktor volt miniszterelnök az unokájával közösen jelentkezett be vasárnap a Puskás Arénából. A volt kormányfő a közösségi oldalán megosztott bejegyzésben a nemzetközi gyermeknap alkalmából üzent a követőinek.
 

Magyar rendszámú busz balesetezett Csehországban, sok a sérült

Tizenhárom ember megsérült, amikor egy magyar rendszámú autóbusz és egy személyautó összeütközött a dél-csehországi Boršov nad Vltavou közelében, České Budějovice térségében. A baleset miatt a mentésirányítás rendkívüli eseményt hirdetett, az érintett útszakaszt lezárták - írja az Idnes.

Hiába a rengeteg vásárló, mínusszal zárta az évet a magyar Aldi: kiderült, hova tűnt a sok pénz

Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Prime Minister Benjamin Netanyahu describes the capture of the strategic fortress as a "decisive shift" in its military campaign against Hezbollah.

