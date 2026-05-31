Mi, mennyi, mikor és miért – a brüsszeli megállapodás részletei

A terjedelmes összeállításból az derül ki, hogy a most tető alá hozott 16,4 milliárd eurós keret jogilag és finanszírozási formáját tekintve két fő részből tevődik össze. Vissza nem térítendő támogatási csomag tartalmazza a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz 6,5 milliárd eurós vissza nem térítendő támogatási részét.

A keret fennmaradó része a helyreállítási alap hitelkonstrukcióiból (szintén az RRF keretein belül), valamint a 2021–2027-es uniós költségvetés korábban zárolt forrásainak feloldásából adódik össze.

A kormány hangsúlyozta, hogy a tárgyalások során a Bizottság kezdetben csak a 6,5 milliárd eurós támogatás lehívását javasolta, ám a magyar delegációnak sikerült elérnie a teljes, 16,4 milliárd eurós keret rögzítését.

Elvi vagy garantált az összeg?

A kormányfő nyilatkozata alapján a 16,4 milliárd euró nem csupán elvi keret, hanem egy pontról pontra végigtárgyalt, konkrét projekteken és mérföldköveken alapuló politikai megállapodás. A technikai és jogi részletek pontosítása, valamint a módosított helyreállítási terv véglegesítése a következő két héten belül lezárul.

A források tényleges folyósításának egyetlen és legfontosabb uniós feltétele a magyar állami korrupció visszaszorítása, illetve az ehhez kapcsolódó szupermérföldkövek és korrupcióellenes jogszabályi vállalások maradéktalan végrehajtása.

Mikor érkezik az első összeg?

Július végéig az Európai Bizottság júniusban, az Ecofin (Pénzügyminiszterek Tanácsa) pedig várhatóan a júliusi ülésén hivatalosan is jóváhagyja a programot.

Augusztus 31-én történik meg a vállalt mérföldkövek és reformok első hatósági visszamérése.

Szeptemberben Magyarország hivatalosan benyújtja az első kifizetési kérelmeket az Európai Bizottsághoz.

Amennyiben a nyár végi határidőre a kormány teljesíti a feltételeket,

2026 végéig összesen 10 milliárd euró folyik be a helyreállítási eszközből a magyar költségvetésbe.

Vitézy Dávid beruházási miniszter jelezte: bizonyos, már korábban elindított és teljesített projektek esetében – a szupermérföldkövek törvényi lezárását követően – akár az év végénél korábban is érkezhetnek közvetlen kifizetések.

Mire költik a forrásokat?

Közlekedésfejlesztés és infrastruktúra: Kiemelt prioritást élvez a vasúti és kötöttpályás közlekedés modernizációja, új InterCity (IC) és HÉV-szerelvények beszerzése, valamint a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal munkálatainak 2026. augusztus végéig történő befejezése.

Környezetvédelem és vízügy: Több mint egymilliárd eurónyi forrást csoportosítanak át új környezetvédelmi és vízügyi beruházásokra, különös tekintettel az alföldi aszály sújtotta területek vízpótlására és megóvására.

Már megvalósult projektek utófinanszírozása: Nagyjából 2,6 milliárd eurót olyan, az előző kormányzat alatt megkezdett vagy előkészített fejlesztésekre hív le a kabinet, amelyek kivitelezése 2026. augusztus 31-ig lezárul.

A projektek kivitelezése során a kormány a hazai alvállalkozói szférára és a valós piaci versenyre kíván támaszkodni, míg a speciális, itthon nem gyártható eszközök (például vasúti járművek) esetében európai szintű tendereztetést alkalmaznak.

Orbán Viktor reakciója

Amit nem tudunk, az az, hogy mit ígért cserébe. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét – írtuk meg Orbán Viktor posztja alapján.