Elegáns jakuzzi egy szállodában.
Nyitókép: Pixabay

Nagyon fáj az erős forint a Balatonnál

Infostart

Komoly gazdasági kihívásokkal és rendkívüli keresleti kilengésekkel szembesül a budapesti és a balatoni szállodapiac. Miközben a főszezonban a forint tervezettnél erősebb árfolyama közvetlenül csökkenti az ágazat nyereségességét, a kiemelt nemzetközi rendezvények és a dinamikus árazási modellek soha nem látott magasságokba emelik a szállásárakat.

Bogár Zoltán, a Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatója a penzcentrum.hu-nak adott interjújában ismertette, hogy a szállodavállalat bevételeinek mintegy 80 százaléka euróban keletkezik, miközben a felmerülő költségeik körülbelül 80 százalékát forintban kell kiegyenlíteniük.

Ha a magyar fizetőeszköz 10-12 százalékkal erősebb szinten mozog annál, mint amivel a menedzsment a pénzügyi tervezés során számolt, az jelentős mértékben csökkenti a profitot, ami a saját erőből finanszírozott beruházásokat is korlátozhatja.

A szakember hangsúlyozta, hogy az euró magyarországi bevezetése éppen emiatt komoly stabilitást adna a szállodaiparnak. A közös valuta használata megszüntetné a mindennapos árfolyamkockázatot, és lényegesen kiszámíthatóbbá tenné a hosszú távú szakmai tervezést.

Tízszeres árak a BL-döntő idején

A szállodapiacon mára alapkövetelménnyé vált a szoftveres támogatással működő, folyamatosan változó dinamikus árazás. Ez a gyakorlat a budapesti Bajnokok Ligája (BL) döntőjének hétvégéjén korábban nem tapasztalt áremelkedést produkált. Az Infostart tapasztalata szerint Budpesten az Airbnb-szállás a megszokott ár rízszeresét is elkérhett a mostani hétvégére.

Voltak olyan napok, amikor a nyilvános adatok szerint 1000 euró alatt egyáltalán nem lehetett 4 csillagos szállodai szobát foglalni Budapesten.

Balatonnál

Ami a Balatont illeti a nyári szezonra átlagosan 10-15 százalékos átlagár-emelkedéssel számolnak a szállásadók. A menedzsment közlése szerint a magasabb tarifák mögött a szobák teljes körű felújítása és a végrehajtott termékfejlesztések állnak.

A balatoni szálláshelyeknél az idei választási évben a fogyasztók részéről április közepéig egyértelmű, látványos kivárás volt tapasztalható. Április 13-ig a nyári hónapokra vonatkozó rendelésállomány mintegy 20 százalékos elmaradást mutatott az előző évhez képest.

Ezt követően azonban hirtelen és rendkívül gyors ütemben megindultak a lakossági foglalások, aminek köszönhetően a korábbi tetemes lemaradás egyetlen hónap leforgása alatt 2,5 százalékosra olvadt a belföldi piacon.

Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel 8 órakor személyesen keresi fel Sándor-palotában Sulyok Tamás köztársasági elnököt, miután május 31-én éjfélkor lejár az államfőnek adott lemondási határidő. A miniszterelnök nem egyedül érkezik: a megbeszélésre elkíséri Görög Márta igazságügy-miniszter is.
 

Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

F1 Monacói Nagydíj 2026: minden fontos infó, a verseny, a közvetítés időpontja itt!

Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

