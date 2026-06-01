Nagyon fáj az erős forint a Balatonnál

Bogár Zoltán, a Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatója a penzcentrum.hu-nak adott interjújában ismertette, hogy a szállodavállalat bevételeinek mintegy 80 százaléka euróban keletkezik, miközben a felmerülő költségeik körülbelül 80 százalékát forintban kell kiegyenlíteniük.

Ha a magyar fizetőeszköz 10-12 százalékkal erősebb szinten mozog annál, mint amivel a menedzsment a pénzügyi tervezés során számolt, az jelentős mértékben csökkenti a profitot, ami a saját erőből finanszírozott beruházásokat is korlátozhatja.

A szakember hangsúlyozta, hogy az euró magyarországi bevezetése éppen emiatt komoly stabilitást adna a szállodaiparnak. A közös valuta használata megszüntetné a mindennapos árfolyamkockázatot, és lényegesen kiszámíthatóbbá tenné a hosszú távú szakmai tervezést.

Tízszeres árak a BL-döntő idején

A szállodapiacon mára alapkövetelménnyé vált a szoftveres támogatással működő, folyamatosan változó dinamikus árazás. Ez a gyakorlat a budapesti Bajnokok Ligája (BL) döntőjének hétvégéjén korábban nem tapasztalt áremelkedést produkált. Az Infostart tapasztalata szerint Budpesten az Airbnb-szállás a megszokott ár rízszeresét is elkérhett a mostani hétvégére.

Voltak olyan napok, amikor a nyilvános adatok szerint 1000 euró alatt egyáltalán nem lehetett 4 csillagos szállodai szobát foglalni Budapesten.

Balatonnál

Ami a Balatont illeti a nyári szezonra átlagosan 10-15 százalékos átlagár-emelkedéssel számolnak a szállásadók. A menedzsment közlése szerint a magasabb tarifák mögött a szobák teljes körű felújítása és a végrehajtott termékfejlesztések állnak.

A balatoni szálláshelyeknél az idei választási évben a fogyasztók részéről április közepéig egyértelmű, látványos kivárás volt tapasztalható. Április 13-ig a nyári hónapokra vonatkozó rendelésállomány mintegy 20 százalékos elmaradást mutatott az előző évhez képest.

Ezt követően azonban hirtelen és rendkívül gyors ütemben megindultak a lakossági foglalások, aminek köszönhetően a korábbi tetemes lemaradás egyetlen hónap leforgása alatt 2,5 százalékosra olvadt a belföldi piacon.