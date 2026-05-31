ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.87
usd:
303.44
bux:
134616.81
2026. május 31. vasárnap Angéla, Petronella
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sulyok Tamás köztársasági elnök leadja szavazatát az országgyûlési választáson Budapesten, a Németvölgyi Általános Iskolában kialakított szavazókörben 2026. április 12-én.
Nyitókép: Bruzák Noémi

Nem mond le önként a köztársasági elnöki tisztségről Sulyok Tamás - a nap hírei

InfoRádió

500 gyermeket láttak vendégül a Gyermeknapon a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Nem volt jelentősebb rendbontás Budapesten a BL döntő után, Párizsban ugyanakkor csaknem 800 embert állítottak elő.

Nem mond le önként a köztársasági elnöki tisztségről Sulyok Tamás. Az államfő nem sokkal azelőtt adott ki videót, hogy éjfélkor lejár a távozásra adott határidő. Sulyok Tamás a videóban arról beszélt: megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását, illetve jelezte, hogy alkotmányos úton kell eljárni az ügyében. Szerinte a hatályos alkotmányos rend szerint az elnöknek együtt kell működnie a kormánnyal, a kormánynak pedig az előző parlament által megválasztott elnökkel. Magyar Péter a videóra úgy reagált: Sulyok Tamás soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében és bocsánatkérés helyett most is csak a havi 6,3 milliós fizetését védi. A kormányfő a köztársasági elnöki videó előtt azt is közölte: hétfőn reggel 8-kor felkeresi Sulyok Tamást az igazságügyi miniszterrel, hogy beszéljen a távozásról, miután május 31-ig adott határidőt a távozásra.

500 gyermeket és kísérőjüket látták vendégül Gyermeknap alkalmából a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Magyar Péter miniszterelnök közölte: a meghívottak a gyermekvédelemből, hátrányos helyzetű, valamint kárpátaljai és erdélyi családokból érkeztek. Közülük sokan speciális nevelési igényűek, fogyatékossággal élők, vagy transzplantáción átesettek.

Létrejön a Gyermek- és Ifjúsági Részvételi Csoport az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban – jelentette be gyermeknap alkalmából a tárcavezető. Lannert Judit úgy fogalmazott: szeretné, ha a jövőben a fiatalok ne csupán elszenvedői vagy véleményezői legyenek a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának.

Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a Gyermekjogi Civil Koalíciótól a kormány. A reformcsomag célja, hogy rendszerszintű válaszokat adjon a rendszer súlyos hiányosságaira és a gyermekjogokat valódi, ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvvé tegye.

Mintegy 5 ezer megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokkal – közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a fejlesztésnek köszönhetően több nap- és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek létrejötte várható Magyarországon.

Nem támogatja a kormány a debreceni CATL-akkumulátorgyár további bővítését. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a térség tiszás országgyűlési képviselője Tárkányi Zsolt hangsúlyozta:az eddigieknél szigorúbban fogják szabályozni az akkuipar működését, ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a cégekre.

Csaknem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunai Vasművel összefüggésben és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-ig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelést készít a Dunai Vasműre beérkezett befektetői ajánlatokról.

A rendőrség szerint nem volt komolyabb rendbontás Budapesten a labdarúgó Bajnokok Ligája döntő idején. A BRFK azt közölte: a rendőröknek 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Hangsúlyozták: figyelembe véve a BL-döntő jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsony számnak tekinthető, különösen, más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve. A Puskás Arénában az Országos Mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el, és 8 embert vittek kórházba.

Franciaország-szerte csaknem 800 embert állítottak elő, és több mint 50 rendőr megsérült, miután a Paris Saint-Germain szombaton este, Budapesten megvédte címét a labdarúgó Bajnokok Ligájában. * A francia belügyminiszter vasárnap közölte, hogy az őrizetbe vettek felét Párizsban és környékén fogták el. Mintegy 15 városból jelentettek rendbondást. Franciaországban körülbelül 22 ezer rendőr volt szolgálatban, közülük 8 ezer a fővárosban.

Dél-Csehországban magyar rendszámú busz ütközött össze egy autóval. Tizenhárom ember sérült meg, közülük ketten súlyosan. A hatóságok szerint harmincan utaztak a buszon, közülük nyolcan sérültek meg, míg az autó mind a négy utasa megsérült. Azt egyelőre nem tudni, hogy hány magyar állampolgár érintett. Az előzetes vizsgálatok alapján a személyautó megcsúszott az esős, nedves úton, és frontálisan ütközött a busznak.

A szakértői vizsgálat szerint bizonyíthatóan orosz gyártmányú drón csapódott be péntek hajnalban a kelet-romániai Galac-on egy panelházba - jelentette be a román államfő. Nicusor Dan azután tette közzé a szakértői vizsgálat eredményét, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kétségbe vonta a Romániában becsapódott drón orosz eredetét.

A légvédelmi rakéták gyártásának felgyorsítására kérte az Egyesült Államokat az ukrán államfő. Volodimir Zelenszkij a CBS News televíziónak adott interjúban hozzátette: változatlanul szeretne megállapodni az Egyesült Államokkal arról, hogy licensz alapján Ukrajnában gyárthassanak Patriot légvédelmi rakétákat.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nem mond le önként a köztársasági elnöki tisztségről Sulyok Tamás - a nap hírei

a nap hírei

napinfó

sulyok tamás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel 8 órakor személyesen keresi fel Sándor-palotában Sulyok Tamás köztársasági elnököt, miután május 31-én éjfélkor lejár az államfőnek adott lemondási határidő. A miniszterelnök nem egyedül érkezik: a megbeszélésre elkíséri Görög Márta igazságügy-miniszter is.
 

Deutsch Tamás már sejti Magyar Péter politikai szándékát

Magyar Péter újabb bejelentése a gyereknapon, Havasi Bertalan nem hagyta szó nélkül

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Pénteken Magyar Péter bejelentette, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalássorozat eredményeképp mintegy 6000 milliárd forint uniós forrást sikerült felszabadítania a kormánynak. A pénzek nem érkeznek meg automatikusan: a Tisza-kormánynak az újragondolt célokat augusztusig teljesítenie kell. Magyar Péter a Portfolio-nak adott interjújában elmondta, hogy az állami korrupció visszaszorítása volt a Bizottság egyetlen lényeges feltétele és szerinte Brüsszelben is megvolt az akarat arra, hogy Magyarország megkaphassa a neki járó pénzeket. Kármán András pénzügyminiszter a források megérkezésének ütemezésével kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy legkorábban az év végén érkezhet meg Magyarországra a helyreállítási eszköz teljes összege, tehát mintegy 10 milliárd euró. Híreink a kormányzásról vasárnap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A történelem harmadik legsúlyosabb ebolajárványa: már több mint ezer gyanús esetet vizsgálnak

A történelem harmadik legsúlyosabb ebolajárványa: már több mint ezer gyanús esetet vizsgálnak

Május 30-ig összesen 263 megerősített ebolás megbetegedést regisztráltak a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Prime Minister Benjamin Netanyahu describes the capture of the strategic fortress as a "decisive shift" in its military campaign against Hezbollah.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 31. 20:45
Magyar Péter a közmédia vezetőit is felszólította
2026. május 31. 20:31
Sulyok Tamás elutasította Magyar Péter felszólítását, nem mond le
×
×