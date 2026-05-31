Nem mond le önként a köztársasági elnöki tisztségről Sulyok Tamás - a nap hírei

Nem mond le önként a köztársasági elnöki tisztségről Sulyok Tamás. Az államfő nem sokkal azelőtt adott ki videót, hogy éjfélkor lejár a távozásra adott határidő. Sulyok Tamás a videóban arról beszélt: megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását, illetve jelezte, hogy alkotmányos úton kell eljárni az ügyében. Szerinte a hatályos alkotmányos rend szerint az elnöknek együtt kell működnie a kormánnyal, a kormánynak pedig az előző parlament által megválasztott elnökkel. Magyar Péter a videóra úgy reagált: Sulyok Tamás soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében és bocsánatkérés helyett most is csak a havi 6,3 milliós fizetését védi. A kormányfő a köztársasági elnöki videó előtt azt is közölte: hétfőn reggel 8-kor felkeresi Sulyok Tamást az igazságügyi miniszterrel, hogy beszéljen a távozásról, miután május 31-ig adott határidőt a távozásra.

500 gyermeket és kísérőjüket látták vendégül Gyermeknap alkalmából a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Magyar Péter miniszterelnök közölte: a meghívottak a gyermekvédelemből, hátrányos helyzetű, valamint kárpátaljai és erdélyi családokból érkeztek. Közülük sokan speciális nevelési igényűek, fogyatékossággal élők, vagy transzplantáción átesettek.

Létrejön a Gyermek- és Ifjúsági Részvételi Csoport az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban – jelentette be gyermeknap alkalmából a tárcavezető. Lannert Judit úgy fogalmazott: szeretné, ha a jövőben a fiatalok ne csupán elszenvedői vagy véleményezői legyenek a döntéseknek, hanem valódi partnerei azok alakításának.

Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vett át a Gyermekjogi Civil Koalíciótól a kormány. A reformcsomag célja, hogy rendszerszintű válaszokat adjon a rendszer súlyos hiányosságaira és a gyermekjogokat valódi, ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvvé tegye.

Mintegy 5 ezer megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokkal – közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a fejlesztésnek köszönhetően több nap- és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek létrejötte várható Magyarországon.

Nem támogatja a kormány a debreceni CATL-akkumulátorgyár további bővítését. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a térség tiszás országgyűlési képviselője Tárkányi Zsolt hangsúlyozta:az eddigieknél szigorúbban fogják szabályozni az akkuipar működését, ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a cégekre.

Csaknem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunai Vasművel összefüggésben és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-ig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelést készít a Dunai Vasműre beérkezett befektetői ajánlatokról.

A rendőrség szerint nem volt komolyabb rendbontás Budapesten a labdarúgó Bajnokok Ligája döntő idején. A BRFK azt közölte: a rendőröknek 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Hangsúlyozták: figyelembe véve a BL-döntő jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsony számnak tekinthető, különösen, más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve. A Puskás Arénában az Országos Mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el, és 8 embert vittek kórházba.

Franciaország-szerte csaknem 800 embert állítottak elő, és több mint 50 rendőr megsérült, miután a Paris Saint-Germain szombaton este, Budapesten megvédte címét a labdarúgó Bajnokok Ligájában. * A francia belügyminiszter vasárnap közölte, hogy az őrizetbe vettek felét Párizsban és környékén fogták el. Mintegy 15 városból jelentettek rendbondást. Franciaországban körülbelül 22 ezer rendőr volt szolgálatban, közülük 8 ezer a fővárosban.

Dél-Csehországban magyar rendszámú busz ütközött össze egy autóval. Tizenhárom ember sérült meg, közülük ketten súlyosan. A hatóságok szerint harmincan utaztak a buszon, közülük nyolcan sérültek meg, míg az autó mind a négy utasa megsérült. Azt egyelőre nem tudni, hogy hány magyar állampolgár érintett. Az előzetes vizsgálatok alapján a személyautó megcsúszott az esős, nedves úton, és frontálisan ütközött a busznak.

A szakértői vizsgálat szerint bizonyíthatóan orosz gyártmányú drón csapódott be péntek hajnalban a kelet-romániai Galac-on egy panelházba - jelentette be a román államfő. Nicusor Dan azután tette közzé a szakértői vizsgálat eredményét, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kétségbe vonta a Romániában becsapódott drón orosz eredetét.

A légvédelmi rakéták gyártásának felgyorsítására kérte az Egyesült Államokat az ukrán államfő. Volodimir Zelenszkij a CBS News televíziónak adott interjúban hozzátette: változatlanul szeretne megállapodni az Egyesült Államokkal arról, hogy licensz alapján Ukrajnában gyárthassanak Patriot légvédelmi rakétákat.