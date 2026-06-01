ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.86
usd:
303.83
bux:
134616.81
2026. június 1. hétfő Tünde
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tisza-tó, 2020. október 22. A Tisza-tó - más néven Kiskörei víztározó - látképe. MTVA Fotó: Molnár-Bernáth László
Nyitókép: MTVA Fotó: Molnár-Bernáth László

Horrorkinézetű halat fogtak a Tisza-tóból

Infostart

Egy helyi horgász által fogott, a megszokottnál robusztusabb durbincspéldány faji hovatartozását tisztázta a Magyar Haltani Társaság. A szakértői vizsgálat alapján egy védett széles durbincs, vagy annak egy hibrid példánya került horogra.

A Tisza-tavon horgászó pecás több vágódurbincs mellett figyelt fel az egyik egyedre, amely a fajtársainál jóval vaskosabbnak és szélesebb hátúnak bizonyult, ami felvetette a gyanút, hogy a jóval ritkább széles durbincsról lehet szó. Az azonosítás érdekében a horgász megkereste az MHTT-t, és elküldte a halról készített fényképet a szervezetnek – írja pecaverzum.hu.

A társaság szakértői állásfoglalásukban jelezték, hogy a két faj közötti legfőbb határozóbélyeg – a széles durbincs farokalatti úszójának első két sugara közötti hártya mély bemetszettsége – a fotón nem volt jól látható.

Ugyanakkor a hal morfológiai sajátosságai, így a púpos tarkó, valamint a hátúszó osztott sugaras részének a faroknyéllel bezárt közel derékszögű szegélye alapján a szakemberek valószínűsítik, hogy a kifogott egyed egy széles durbincs (Gymnocephalus baloni).

A szakvélemény kitért arra is, hogy a fajra jellemző határozott harántsávok hiánya miatt a széles durbincs és a vágódurbincs természetes hibridizációjának lehetősége sem zárható ki teljes mértékben.

A hazai szabályozás értelmében

a széles durbincs törvényi védelem alatt áll,

természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Bár a vágódurbincs nem védett faj, a hatályos halgazdálkodási rendelkezések szerint a kecsegéhez és a széles kárászhoz hasonlóan a nem fogható kategóriába tartozik, így a vízparton tartózkodó embereknek a horogra akadt példányokat minden esetben azonnal és kíméletesen vissza kell helyezniük a vízbe.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Horrorkinézetű halat fogtak a Tisza-tóból

tisza-tó

horgász

durbincs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

Magyar Péter hétfőn reggel a Sándor-palotába megy

Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel 8 órakor személyesen keresi fel Sándor-palotában Sulyok Tamás köztársasági elnököt, miután május 31-én éjfélkor lejár az államfőnek adott lemondási határidő. A miniszterelnök nem egyedül érkezik: a megbeszélésre elkíséri Görög Márta igazságügy-miniszter is.
 

Deutsch Tamás már sejti Magyar Péter politikai szándékát

Magyar Péter újabb bejelentése a gyereknapon, Havasi Bertalan nem hagyta szó nélkül

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Megállapodott a Tisza-kormány az Európai Bizottsággal, Kármán András elárulta, mikor érkezhetnek az uniós pénzek

Pénteken Magyar Péter bejelentette, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalássorozat eredményeképp mintegy 6000 milliárd forint uniós forrást sikerült felszabadítania a kormánynak. A pénzek nem érkeznek meg automatikusan: a Tisza-kormánynak az újragondolt célokat augusztusig teljesítenie kell. Magyar Péter a Portfolio-nak adott interjújában elmondta, hogy az állami korrupció visszaszorítása volt a Bizottság egyetlen lényeges feltétele és szerinte Brüsszelben is megvolt az akarat arra, hogy Magyarország megkaphassa a neki járó pénzeket. Kármán András pénzügyminiszter a források megérkezésének ütemezésével kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy legkorábban az év végén érkezhet meg Magyarországra a helyreállítási eszköz teljes összege, tehát mintegy 10 milliárd euró. Híreink a kormányzásról vasárnap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
F1 Monacói Nagydíj 2026: minden fontos infó, a verseny, a közvetítés időpontja itt!

F1 Monacói Nagydíj 2026: minden fontos infó, a verseny, a közvetítés időpontja itt!

A legendás, eddig már nyolcvankétszer megtartott Monacói Nagydíj következik a 2026-os Forma 1-es világbajnokságban. Itt összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Israel seizes castle in Lebanon as it expands ground offensive

Prime Minister Benjamin Netanyahu calls the capture of the strategic fortress a "decisive shift" in Israel's campaign against Hezbollah, as European governments criticise the escalation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 1. 04:33
Külföldre utazik? Erre mindenképp figyeljen indulás előtt
2026. június 1. 03:55
Visszazuhanunk az esőbe, a szélbe, a 10 fokokba
×
×